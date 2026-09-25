„Der Mann hat Kind und Mutter das Leben gerettet“

Eine Mutter ist mit ihren zwei kleinen Kindern im Grazer Oeverseepark unterwegs, als plötzlich der ältere Bub (2) in den dortigen Teich stürzt. Die Mutter, die selbst gar nicht schwimmen kann, springt sofort nach. Doch dann gerät auch die Nicht-Schwimmerin in Not, ist mit dem Kopf bereits unter Wasser. Das alles geschieht, wie berichtet, am Donnerstag zu Mittag. Ein Passant hört die Hilferufe, zögert nicht und springt ebenso in den Teich. Er rettet die 31-Jährige und den Zweijährigen.

Zivilcourage hat zwei Leben gerettet

„Der Mann meinte zu mir, das wäre für ihn selbstverständlich gewesen“, sagt Rotkreuz-Mitarbeiter Helmut Strohmaier zur „Krone“. Der diensthabende Offizier meint weiter: „Der Ersthelfer hat wirklich Zivilcourage gezeigt! Er hat den beiden damit das Leben gerettet!“ Zum Glück sei die Sache gut ausgegangen. Denn als Strohmaier die Erstmeldung bekam, wurde ihm anders zumute, wie er schildert.