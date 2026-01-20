Straßentaube in der Hosentasche zerquetscht

Taube gefangen, „weil ich war so alleine“

Wo er letzten Oktober einen mehr als kuriosen Entschluss fasste: „Ich wollte nur eine einfangen und zu Hause anfüttern, damit sie zahm wird. Ich habe im Internet Videos gesehen, wo Tauben zum Beispiel beim Skifahren einfach hinterherfliegen.“ Herr Rat hakt nach: „Sie wollten sie also als Haustier halten?“ – „Ja, genau“, meint der 34-Jährige, dass er sich in seiner Wohnung in der Leopoldstadt um das Tier kümmern wollte. „Weil ich damals so alleine war. Ich habe keine Freunde gehabt.“