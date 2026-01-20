Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War keine Absicht“

Straßentaube in der Hosentasche zerquetscht

Gericht
20.01.2026 18:00
34-jähriger Wiener wollte Straßentaube in seiner Wohnung als Haustier halten – für den Transport ...
34-jähriger Wiener wollte Straßentaube in seiner Wohnung als Haustier halten – für den Transport wählte er seine Hosentasche.(Bild: Krone KREATIV/Sophie Pratschner, stock.adobe.com/Markus Mayer)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Weil er so alleine war, fing ein 34-jähriger Wiener eine Taube auf der Straße ein – der Mann wollte sie als Haustier halten. Den Heimweg überlebte der Vogel aber nicht. „Das ist nicht absichtlich passiert“, beteuert er vor dem Richter.

0 Kommentare

Die meisten Wiener sehen Tauben in der Stadt als Plage an – nicht so ein 34-Jähriger. Vor Richter Gerald Wagner bezeichnet er sich als Tierfreund, sei auf einem Hof in Niederösterreich mit Hunden und Vögeln aufgewachsen. Bis er schließlich nach Wien umsiedelte.

Taube gefangen, „weil ich war so alleine“
Wo er letzten Oktober einen mehr als kuriosen Entschluss fasste: „Ich wollte nur eine einfangen und zu Hause anfüttern, damit sie zahm wird. Ich habe im Internet Videos gesehen, wo Tauben zum Beispiel beim Skifahren einfach hinterherfliegen.“ Herr Rat hakt nach: „Sie wollten sie also als Haustier halten?“ – „Ja, genau“, meint der 34-Jährige, dass er sich in seiner Wohnung in der Leopoldstadt um das Tier kümmern wollte. „Weil ich damals so alleine war. Ich habe keine Freunde gehabt.“

Und es gelang ihm sogar einen Vogel einzufangen. „Am Anfang hat er geschrien, aber wenn es dunkel ist, beruhigen sie sich.“ Das sei der Grund gewesen, warum der Angeklagte die verängstigte Taube prompt in seine Hosentasche steckte – ein fataler Fehler. Am Weg nach Hause verendete das Tier.

Zitat Icon

Ich bin wo runtergesprungen und da ist es wahrscheinlich passiert.

Angeklagter „Tierfreund“ im Landl

Völlig aufgelöst hätten Beamte den 34-Jährigen angetroffen, trauernd um den toten Vogel. Er spricht von einem Sprung, der für die Taube wohl tödlich ausging. „Das ist nicht absichtlich passiert“, beteuert er.

Angeklagter über toten Vogel: „War schrecklich“
„Aber, dass sie Tauben nicht in die Hosentasche stecken dürfen, wissen Sie jetzt?“, will Richter Wagner noch einmal ganz sichergehen – „Hab’ ich jetzt eh gesehen, dass sie gestorben ist. Das war schrecklich.“ Und auch, dass er generell keine Tauben zu Hause halten darf, will der Wiener jetzt zur Kenntnis genommen haben. Er fasst vier Monate bedingte Haft aus – nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
201.209 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.365 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.570 mal gelesen
Mehr Gericht
„War keine Absicht“
Straßentaube in der Hosentasche zerquetscht
Krone Plus Logo
Neues Gerichtsurteil
Fürs Heer untauglich, weil Mama Hilfe braucht?
Uhren erbeutet
Räuber sticht mit Messer auf Mann ein: Haft fix!
Mildes Urteil
Kokaindealer kommt mit 150 Euro Geldbuße davon
Müllsack übergestülpt
Mörder bei Angriff auf Häftling als Lebensretter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf