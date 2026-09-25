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„Einfach unglaublich“

Das verrät Tom Cruise über Treffen mit Kate

Royals
25.09.2026 13:50
Tom Cruise schwärmt von den Royals! Für den Hollywoodstar sind Prinzessin Kate und Prinz William ...
Tom Cruise schwärmt von den Royals! Für den Hollywoodstar sind Prinzessin Kate und Prinz William „einfach unglaublich“.(Bild: © Kensington Palace)
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Von krone.at

Hollywood-Star Tom Cruise hat erstmals über sein jüngstes Treffen mit Prinz William und Prinzessin Kate gesprochen! Nach dem gemeinsamen Auftritt mit dem britischen Thronfolgerpaar bei der London-Premiere von „Digger“ nennt er das royale Paar „unglaublich“ und „charismatisch“. Besonders Kate sorgte mit einem spektakulären Auftritt für Aufsehen. 

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Bei einem Auftritt in der britischen „Graham Norton Show“ wurde der 64-jährige Hollywoodstar auf seinen royalen Besuch bei der Weltpremiere seines neuesten Films „Digger“ angesprochen. Seine Antwort fiel ausgesprochen herzlich aus. „Sie sind unglaublich – sehr charismatisch. Ich hatte eine wirklich tolle Zeit“, schwärmte Cruise von William und Kate. 

Tom Cruise im Gespräch mit William und Kate
Tom Cruise im Gespräch mit William und Kate(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Für den Hollywoodstar war es nicht die erste Begegnung mit dem Thronfolger und seiner Frau auf einem roten Teppich. Bereits 2022 waren die drei bei der britischen Premiere von „Top Gun: Maverick“ gemeinsam vor den Kameras aufgetreten. Nun kam es in London zur nächsten glamourösen Wiedervereinigung.

Kate zieht wieder alle Blicke auf sich
Während Cruise seine Begeisterung kaum verbergen konnte, sorgte vor allem Kate für den großen Wow-Moment des Abends. Die Prinzessin von Wales erschien in einem tief pflaumenfarbenen Kleid von Jenny Packham. Der auffällige Ausschnitt, die geraffte Taille und der weit schwingende Rock machten aus ihrem Auftritt einen echten Hingucker.

Die Prinzessin von Wales erschien in einem tief pflaumenfarbenen Kleid von Jenny Packham.
Die Prinzessin von Wales erschien in einem tief pflaumenfarbenen Kleid von Jenny Packham.(Bild: AP/Scott Garfitt)

Doch damit nicht genug. Kate kombinierte das Kleid mit einem selten getragenen Schmuckstück aus dem Besitz der Queen Mum: der Amethyst-Sautoir-Halskette mit Perlen, Diamanten und Amethysten. Dazu trug sie Perlenohrringe, die einst Prinzessin Diana gehört hatten.

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Fast wäre die Traumrobe zum Stolperstein geworden
Ganz ohne kleine Panne ging der Abend übrigens nicht über die Bühne. Beim Weg in die Veranstaltung trat die Vorsitzende der unterstützenden Organisation, Claire Tavernier, versehentlich auf die Schleppe von Kates Kleid.

Für einen kurzen Moment geriet die Prinzessin dadurch aus dem Gleichgewicht. Doch Kate nahm den kleinen Zwischenfall mit Humor, lachte und setzte ihren Auftritt fort. Auf der Treppe zum Kinosaal ließ sie sich dann charmant von Tom Cruise helfen, der ihr, ganz der Gentleman, die Hand reichte.

Tom Cruise reichte Prinzessin Kate die Hand, um ihr über die Treppe zu helfen.
Tom Cruise reichte Prinzessin Kate die Hand, um ihr über die Treppe zu helfen.(Bild: © Kensington Palace)

Die Premiere von „Digger“ war zugleich die 73. Royal Film Performance. William und Kate trafen dabei neben Tom Cruise auch Regisseur Alejandro G. Iñárritu und die weiteren Stars des Films. 

„Digger“: Tom Cruise zerstört den Planeten und soll ihn retten
Darum geht es in dem Film: Der Erdölmagnat Digger Rockwell (Tom Cruise) gehört zu den Superreichen. Mit seiner Skrupellosigkeit in Umweltfragen hat er allerdings soeben den drohenden Untergang des Planeten heraufbeschworen. Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende, und so fordert der US-Präsident (John Goodman) von Digger Rockwell, seinen Schaden zu beheben und den Planeten zu retten. Diese Herausforderung nimmt der Egozentriker im Actionreißer von Alejandro G. Iñárritu ab Donnerstag im Kino an.

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