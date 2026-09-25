Das verrät Tom Cruise über Treffen mit Kate

„Digger“: Tom Cruise zerstört den Planeten und soll ihn retten

Darum geht es in dem Film: Der Erdölmagnat Digger Rockwell (Tom Cruise) gehört zu den Superreichen. Mit seiner Skrupellosigkeit in Umweltfragen hat er allerdings soeben den drohenden Untergang des Planeten heraufbeschworen. Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende, und so fordert der US-Präsident (John Goodman) von Digger Rockwell, seinen Schaden zu beheben und den Planeten zu retten. Diese Herausforderung nimmt der Egozentriker im Actionreißer von Alejandro G. Iñárritu ab Donnerstag im Kino an.