42-Jähriger schlug Wohnung der „Ex“ kurz und klein

Die alarmierten Beamten wurden gegen 3.30 Uhr bereits von der 21-jährigen Tochter und ihren zwei Brüdern im Alter von 16 und 22 Jahren außerhalb der Wohnung erwartet. Sie schilderten, dass ihr Vater, ein 42-jähriger Tschetschene, zuvor in die Räumlichkeiten eingedrungen war. Das Trio war zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause.