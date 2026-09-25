42-Jähriger schlug Wohnung der „Ex“ kurz und klein

Furchteinflößende Momente haben drei Geschwister in der Nacht auf Donnerstag in einer Wiener Wohnung durchlebt: Ihr eigener Vater, der von der Familie getrennt lebt, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten im Bezirk Donaustadt, bedrohte seine Kinder und schlug die nahezu gesamte Wohnungseinrichtung kurz und klein. WEGA-Einsatz!
Die alarmierten Beamten wurden gegen 3.30 Uhr bereits von der 21-jährigen Tochter und ihren zwei Brüdern im Alter von 16 und 22 Jahren außerhalb der Wohnung erwartet. Sie schilderten, dass ihr Vater, ein 42-jähriger Tschetschene, zuvor in die Räumlichkeiten eingedrungen war. Das Trio war zu diesem Zeitpunkt alleine zu Hause.
„Beinahe die gesamte Wohnungseinrichtung zerstört“
Der Tobende soll wüste Drohungen ausgestoßen haben, ließ seine Wut an der Inneneinrichtung aus. „Der Mann hat beinahe die gesamte Wohnungseinrichtung gewaltsam zerstört“, so Polizeisprecherin Julia Schick über das Ausmaß des Gewaltausbruchs. Die Geschwister flohen daraufhin aus Angst aus der Wohnung, blieben unverletzt.
Zwischenzeitlich war auch die WEGA hinzugezogen worden. Beamte nahmen den Verdächtigen in der Wohnung vorläufig fest. „Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen“, so Schick. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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