Gasleck: Explosion nahe Akropolis in Athen

„Lauter Knall in weiten Teilen der Stadt zu hören“

Das Gebiet nahe dem Hadrianstor im historischen Viertel Plaka wurde abgesperrt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Der laute Knall sei in weiten Teilen der Innenstadt zu hören gewesen, berichteten Anrainer. Eine große Rauchwolke war weithin sichtbar. In der Umgebung zersprangen Fensterscheiben, mehrere Autos wurden durch Trümmer beschädigt.