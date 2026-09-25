TBC-Fall im Bezirk Bregenz: Vier Rinder getötet

Übertragung häufig durch Rotwild

Die Infektionskrankheit wird in den Alpenregionen vor allem durch infiziertes Rotwild auf die Nutztiere übertragen, etwa über gemeinsam genutzte Weideflächen auf den Alpen. Besonders häufig tritt Rinder-Tuberkulose deshalb im Herbst auf, wenn die Tiere ins Tal zurückkehren. Auch gegen Ende des Winters wird die Krankheit öfter diagnostiziert, da sich der Erreger durch den engen Kontakt der Tiere im Stall leichter ausbreiten kann.