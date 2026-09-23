Neues Ski-Traumpaar! Vonn postet Liebesurlaub

„Über diese Zeit, eine Rückschau auf den Sommer – Teil 1“, schreibt Vonn neben ein paar Fotos auf Instagram. Zu sehen sind einige Schnappschüsse – vom Training, vom Autofahren, vom Heli-Flug und von einer Party. Aber eben auch ein Knutsch-Foto und innige Umarmungen mit Bailet. Es ist die Bestätigung von wochenlangen Beziehungsgerüchten. Ihre Fans freut‘s und sogar einige Prominente gratulierten.