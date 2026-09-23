Neues Ski-Traumpaar! Vonn postet Liebesurlaub

Die Ski-Welt hat ein neues Traumpaar! US-Star Lindsey Vonn und Frankreichs Speed-Ass Matthieu Bailet haben mit Fotos aus dem Liebesurlaub via Instagram ihre Beziehung bestätigt ...
„Über diese Zeit, eine Rückschau auf den Sommer – Teil 1“, schreibt Vonn neben ein paar Fotos auf Instagram. Zu sehen sind einige Schnappschüsse – vom Training, vom Autofahren, vom Heli-Flug und von einer Party. Aber eben auch ein Knutsch-Foto und innige Umarmungen mit Bailet. Es ist die Bestätigung von wochenlangen Beziehungsgerüchten. Ihre Fans freut‘s und sogar einige Prominente gratulierten.
Der elf Jahre jüngere Franzose Bailet absolvierte bereits 115 Weltcuprennen, und kämpfte sich im vergangenen Winter zurück in die Top 30 der Welt. Das will auch Vonn. Die 41-jährige Speed-Queen arbeitet nach der schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen in Cortina d‘Ampezzo hart an ihrem Comeback – da kann eine neue Liebe nur hilfreich sein ...
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