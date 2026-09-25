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Verkehrt herum

Falsch kreisender Exoplanet lässt Forscher rätseln

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25.09.2026 12:50
Künstlerische Illustration: Der Exoplanet GJ 3090 b umkreist seine Sonne entgegen deren ...
Künstlerische Illustration: Der Exoplanet GJ 3090 b umkreist seine Sonne entgegen deren Drehrichtung.(Bild: ESO/L. Calçada)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Die meisten Planeten umkreisen ihren Stern in derselben Ebene und in derselben Drehrichtung wie dieser. Jetzt haben Astronomen aber einen Exoplaneten entdeckt, der quasi verkehrt herum kreist – entgegen der Rotationsrichtung seines Zentralgestirns.

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Ein internationales Team unter der Leitung des Departements für Astronomie der Universität Genf (UNIGE) in der Schweiz hat mithilfe des teilweise in Genf gebauten NIRPS-Spektrografen die Umlaufbahn des Exoplaneten GJ 3090 b bestimmt. Der Planet ist stark versetzt und umkreist seinen Stern entgegen dessen Rotationsrichtung.

Keinerlei Hinweise auf eine Kollision
Damit ist GJ 3090 b eine echte Rarität und der bislang erste sogenannte retrograde Planet um einen Roten Zwergstern. Doch wie der Neptun-ähnliche Planet in diese verkehrte Bahn geraten ist, stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Denn anders als bei anderen retrograden Exoplaneten gibt es keine Hinweise auf eine Kollision oder ein Störobjekt, die dafür verantwortlich sein könnte.

Be GJ 3090 b handelt sich um den innersten Planeten des rund 73 Lichtjahre entfernten Roten Zwergsterns GJ 3090. Der 2022 vom Weltraumteleskop TESS identifizierte Planet ist rund 2,2-mal so groß und 4,5-mal so schwer wie unserer Erde. Er benötigt rund 2,9 Tage für eine Umrundung seines Sterns.

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Die Forscher hoffen, dass weitere Beobachtungen genauere Informationen über die Umlaufbahnen der beiden äußeren Nachbarn von GJ 3090 b liefern und auch über das frühere Umfeld des Sterns.

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