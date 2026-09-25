Falsch kreisender Exoplanet lässt Forscher rätseln

Die meisten Planeten umkreisen ihren Stern in derselben Ebene und in derselben Drehrichtung wie dieser. Jetzt haben Astronomen aber einen Exoplaneten entdeckt, der quasi verkehrt herum kreist – entgegen der Rotationsrichtung seines Zentralgestirns.
Ein internationales Team unter der Leitung des Departements für Astronomie der Universität Genf (UNIGE) in der Schweiz hat mithilfe des teilweise in Genf gebauten NIRPS-Spektrografen die Umlaufbahn des Exoplaneten GJ 3090 b bestimmt. Der Planet ist stark versetzt und umkreist seinen Stern entgegen dessen Rotationsrichtung.
Keinerlei Hinweise auf eine Kollision
Damit ist GJ 3090 b eine echte Rarität und der bislang erste sogenannte retrograde Planet um einen Roten Zwergstern. Doch wie der Neptun-ähnliche Planet in diese verkehrte Bahn geraten ist, stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Denn anders als bei anderen retrograden Exoplaneten gibt es keine Hinweise auf eine Kollision oder ein Störobjekt, die dafür verantwortlich sein könnte.
Be GJ 3090 b handelt sich um den innersten Planeten des rund 73 Lichtjahre entfernten Roten Zwergsterns GJ 3090. Der 2022 vom Weltraumteleskop TESS identifizierte Planet ist rund 2,2-mal so groß und 4,5-mal so schwer wie unserer Erde. Er benötigt rund 2,9 Tage für eine Umrundung seines Sterns.
Die Forscher hoffen, dass weitere Beobachtungen genauere Informationen über die Umlaufbahnen der beiden äußeren Nachbarn von GJ 3090 b liefern und auch über das frühere Umfeld des Sterns.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.