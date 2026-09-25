Falsch kreisender Exoplanet lässt Forscher rätseln

Keinerlei Hinweise auf eine Kollision

Damit ist GJ 3090 b eine echte Rarität und der bislang erste sogenannte retrograde Planet um einen Roten Zwergstern. Doch wie der Neptun-ähnliche Planet in diese verkehrte Bahn geraten ist, stellt die Wissenschaftler vor ein Rätsel. Denn anders als bei anderen retrograden Exoplaneten gibt es keine Hinweise auf eine Kollision oder ein Störobjekt, die dafür verantwortlich sein könnte.