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Nach Doppelpack

Star-Stürmer Haaland stellt nächsten Rekord auf

Fußball International
25.09.2026 14:09
Erling Haaland löste Zlatan Ibrahimnovic als nordischer Rekordtorschütze ab.
Erling Haaland löste Zlatan Ibrahimnovic als nordischer Rekordtorschütze ab.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wieder einmal ein Rekord für Erling Haaland: Nach seinem Doppelpack beim 3:2-Heimerfolg von Norwegen in Oslo gegen Dänemark ist der 26-jährige Stürmer alleiniger Rekordtorschütze der nordischen Länder. 

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Zuvor hatte sich der Ex-Salzburg-Angreifer diese Bestmarke noch mit Schwedens Zlatan Ibrahimovic geteilt, der in 122 Länderspielen 62 Mal getroffen hat. Haaland hält seit seinem Debüt 2019 nach 56 Partien bei 64 Toren, im Schnitt erzielte er mehr als 1,1 Treffer pro Spiel.

Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic(Bild: GEPA)

„Es ist instinkt“
„Das lässt sich nicht erklären oder lernen. Er ist damit geboren, es ist Instinkt“, sagte Norwegens Teamchef Stale Solbakken. Und Mittelfeldspieler Sander Berge ergänzte: „Das ist Wahnsinn, beeindruckend. Dass Haaland Tore schießt, ist Alltag, daher ist es nur logisch, dass er ganz oben steht.“ Nach Oscar Bobbs Führungstor (14.) hatte Haaland das 2:0 (18.) erzielt.

Erster Norwegen-Sieg gegen Dänemark
Nach zwei dänischen Treffern avancierte der Stürmerstar von Manchester City in der 74. Minute zum Matchwinner und sorgte dafür, dass Norwegen erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel gegen Dänemark gewinnen konnte. Sollte er weiter so treffen, wird Haaland in Zukunft auch Lotta Schelin überholen, die den nordischen Frauenrekord mit 88 Toren im schwedischen Dress hält.

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