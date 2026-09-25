Star-Stürmer Haaland stellt nächsten Rekord auf

Erster Norwegen-Sieg gegen Dänemark

Nach zwei dänischen Treffern avancierte der Stürmerstar von Manchester City in der 74. Minute zum Matchwinner und sorgte dafür, dass Norwegen erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel gegen Dänemark gewinnen konnte. Sollte er weiter so treffen, wird Haaland in Zukunft auch Lotta Schelin überholen, die den nordischen Frauenrekord mit 88 Toren im schwedischen Dress hält.