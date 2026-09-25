Star-Stürmer Haaland stellt nächsten Rekord auf

Wieder einmal ein Rekord für Erling Haaland: Nach seinem Doppelpack beim 3:2-Heimerfolg von Norwegen in Oslo gegen Dänemark ist der 26-jährige Stürmer alleiniger Rekordtorschütze der nordischen Länder.
Zuvor hatte sich der Ex-Salzburg-Angreifer diese Bestmarke noch mit Schwedens Zlatan Ibrahimovic geteilt, der in 122 Länderspielen 62 Mal getroffen hat. Haaland hält seit seinem Debüt 2019 nach 56 Partien bei 64 Toren, im Schnitt erzielte er mehr als 1,1 Treffer pro Spiel.
„Es ist instinkt“
„Das lässt sich nicht erklären oder lernen. Er ist damit geboren, es ist Instinkt“, sagte Norwegens Teamchef Stale Solbakken. Und Mittelfeldspieler Sander Berge ergänzte: „Das ist Wahnsinn, beeindruckend. Dass Haaland Tore schießt, ist Alltag, daher ist es nur logisch, dass er ganz oben steht.“ Nach Oscar Bobbs Führungstor (14.) hatte Haaland das 2:0 (18.) erzielt.
Erster Norwegen-Sieg gegen Dänemark
Nach zwei dänischen Treffern avancierte der Stürmerstar von Manchester City in der 74. Minute zum Matchwinner und sorgte dafür, dass Norwegen erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel gegen Dänemark gewinnen konnte. Sollte er weiter so treffen, wird Haaland in Zukunft auch Lotta Schelin überholen, die den nordischen Frauenrekord mit 88 Toren im schwedischen Dress hält.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.