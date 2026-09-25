Schmerzgrenze überschritten! Spritpreise regen auf

Ist Maßnahme der Bundesregierung nur eine Augenauswischerei?

„An der Misere ist auch die Politik schuld. Die Bundesregierung könnte Steuern reduzieren. Denn wenn Spritpreise erhöht werden, fließen auch mehr Steuern in die Staatskasse“, meint Manuela Böhm aus Schützen am Gebirge. Damit schlägt sie in die selbe Kerbe wie SPÖ-Landesgeschäftsführer und Pendlerforum-Obmann Kevin Friedl. Er fordert „die sofortige, temporäre Aussetzung der CO2-Steuer auf Treibstoffe – „und zwar so lange, bis die Spritpreise wieder deutlich gesunken sind. Sonst bleibt die Spritpreisbremse nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Manuela Böhm und ihr Mann haben bereits ihre beiden Diesel-Fahrzeuge verkauft und sind auf Hybridwägen umgestiegen: „Steigen jedoch die Literpreise bei Benzin auch noch über zwei Euro, wäre das ein Witz!“