Mit 0 Bonuspunkten zur neuen Gemeindewohnung

Derzeit im Schnitt 80 Bonuspunkte

Rund 6500 Wohnticket-Inhaber sind aus dem alten System umgestiegen. Dort liegen derzeit noch 20.000 Anträge. Unklar ist, bei wie vielen davon noch Wohnbedarf besteht. Bis Jahresende ausgeweitet wurde für diese Gruppe aber der Startvorteil von fünf Bonuspunkten extra beim Umstieg auf das neue System. Danach lautet die Devise: Alles auf Anfang. Der Durchschnitt der Bewerber hat derzeit rund 80 Punkte, es gab aber schon einen Fall mit 290 Punkten.