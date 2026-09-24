Mit 0 Bonuspunkten zur neuen Gemeindewohnung

Zur neuen Bonuspunkte-Wohnungsvergabe gibt es nach zwei Tagen die erste Bilanz aus Wien – zu Wohnticket-Sorgen, Hacker-Attacken und einer Wohnung, die ohne nennenswerten Wohnbedarf wegging.
Zufrieden bilanziert Wien die ersten zwei Tage mit der neuen Bonuspunkte-Wohnungsvergabe: 38.500 Menschen haben sich seit Juli im neuen System registriert und 32.500 davon Anträge abgeschlossen. 6400 wurden mangels Wohnbedarfs abgelehnt, 15.000 haben aber bereits ihr Bonuspunkte-Wohnticket.
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Die ersten haben auch schon Wohnungen nach dem neuen System zugewiesen bekommen, darunter ein Bewerber für eine Drei-Zimmer-Gemeindebauwohnung in Simmering, der zwar die Voraussetzungen für ein Wohnticket, aber keinen einzigen Bonuspunkt vorweisen konnte. Wie das geht? Im (engen) Zeitfenster von 48 Stunden, in dem Wohnungen angeboten werden, habe sich niemand mit mehr Bonuspunkten für diese Wohnung interessiert, lautet die Erklärung von Wiener Wohnen.
Die schnelle Vergabe ist nur eine der Neuerungen, mit denen die Kundschaft laut der Stadt aber gut zurechtkomme: Persönliche Vorsprechen von Personen, die Probleme mit der Online-Registrierung haben, seien auf demselben Niveau wie davor, hieß es. Der überwiegende Teil der Klientel habe mit den Online-Werkzeugen kein Problem, im Gegenteil: 90 Prozent der Bewerber setzten beim Zugang sogar auf das Handy statt auf Computer.
Derzeit im Schnitt 80 Bonuspunkte
Rund 6500 Wohnticket-Inhaber sind aus dem alten System umgestiegen. Dort liegen derzeit noch 20.000 Anträge. Unklar ist, bei wie vielen davon noch Wohnbedarf besteht. Bis Jahresende ausgeweitet wurde für diese Gruppe aber der Startvorteil von fünf Bonuspunkten extra beim Umstieg auf das neue System. Danach lautet die Devise: Alles auf Anfang. Der Durchschnitt der Bewerber hat derzeit rund 80 Punkte, es gab aber schon einen Fall mit 290 Punkten.
Zufrieden zeigte sich Wiener Wohnen auch mit der Reaktion auf die Hacker-Attacke auf das System zum Start am Dienstag. Trotz mehrerer Angriffswellen habe man die Systeme gegen Mittag stabilisiert gehabt und arbeite nun daran, die Systeme noch krisensicherer zu machen. Es gebe auch schon erste Vermutungen zu den Urhebern, aber „nichts, das man jetzt schon teilen kann“.
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