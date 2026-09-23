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Pompöse Neueröffnung von Kleider Bauer in Linz

Oberösterreich
23.09.2026 20:10
3000 m² Verkaufsfläche für Damen-, Herren- und Kindermode bietet das neue Geschäft.
3000 m² Verkaufsfläche für Damen-, Herren- und Kindermode bietet das neue Geschäft.(Bild: Kleider Bauer)
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Von Krone Oberösterreich

Vier Etagen, ein lichtdurchflutetes Atrium und eine Dachterrasse: Kleider Bauer ist nach sieben Jahren in Linz auf der Landstraße zurück. Bei der Eröffnung waren auch zahlreiche Promis zu Gast.

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Eine stillstehende Rolltreppe, Mängel am Gebäude und schließlich die behördliche Schließung: Für Kleider Bauer auf der Landstraße war 2019 vorerst Schluss.

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Modehaus und dem damaligen Eigentümer Generali. Ende 2022 wurde der Streit beigelegt, die Immobilie verkauft. Im vergangenen November begann der Neubau. Am Mittwoch eröffnet Kleider Bauer wieder – mehr als sieben Jahre nach der Schließung.

Wer das alte Geschäft kannte, wird den Standort kaum wiedererkennen. Hinter der neuen Fassade erstreckt sich ein großteils neu errichtetes Haus mit einem glasüberdachten Atrium. Auf vier Ebenen stehen mehr als 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche für Damen-, Herren- und Kindermode zur Verfügung. Dazu kommen eine Änderungsschneiderei, zwei Bars sowie Terrassen mit Blick auf die Landstraße und über die Dächer der Innenstadt.

Der Innenbereich ist modern, vier Etagen gibt es.
Der Innenbereich ist modern, vier Etagen gibt es.(Bild: Kleider Bauer)

Für Kleider Bauer ist es eine Rückkehr an einen geschichtsträchtigen Ort: Anfang der 1980er-Jahre eröffnete man hier seine erste Filiale außerhalb Wiens.

„Die Handtasche muss leben“
Bei der pompösen Eröffnung mit dabei: Model Nadine Mirada, Ex-Kicker Marko Stankovic, Moderatorin Corinna Kamer-Campisi oder TV-Liebling Bruce Darnell: „Hier geht es nicht nur um Mode, hier geht es um Lifestyle – und mein Tipp an die Damenwelt: ,Ladys, die Handtasche muss leben.‘“

Promis wie Nadine Mirada und Marko Stankovic gaben sich bei Kleiderbauer die Klinke in die Hand.
Promis wie Nadine Mirada und Marko Stankovic gaben sich bei Kleiderbauer die Klinke in die Hand.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Bruce Darnell sorgte für etwas Glamour.
Bruce Darnell sorgte für etwas Glamour.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Rund 1500 geladene Gäste waren begeistert und nutzten den Abend gleich für Late Night Shopping.

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