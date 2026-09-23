Pompöse Neueröffnung von Kleider Bauer in Linz

Wer das alte Geschäft kannte, wird den Standort kaum wiedererkennen. Hinter der neuen Fassade erstreckt sich ein großteils neu errichtetes Haus mit einem glasüberdachten Atrium. Auf vier Ebenen stehen mehr als 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche für Damen-, Herren- und Kindermode zur Verfügung. Dazu kommen eine Änderungsschneiderei, zwei Bars sowie Terrassen mit Blick auf die Landstraße und über die Dächer der Innenstadt.