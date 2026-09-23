Diebischer Mitarbeiter war heimlicher Fleischtiger

Die Überwachungskamera entlarvte ihn: Ein Rumäne hatte eineinhalb Jahre lang in einem Fleischbetrieb im Bezirk Perg in Oberösterreich mehrmals wöchentlich Fleischpakete gestohlen. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.
Aufgrund von Kameraaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass der Mann von 7. bis 18. August täglich mehrere Fleischpakete gestohlen haben soll. Polizisten trafen den Beschuldigten an seiner Wohnadresse im Bezirk Perg an. Dort verlief eine freiwillige Nachschau negativ.
Mehrmals wöchentlich
Bei der folgenden Vernehmung zeigte sich der 40-Jährige jedoch geständig, im Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren mehrmals wöchentlich Fleischpakete gestohlen zu haben – ca. 30.000 Euro Schaden.
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