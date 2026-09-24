Neuer Dinosaurier aus Tansania beschrieben

Stachelartige Hauer und mit Klauen bewehrte Füße: Forscher haben eine neue Dinosaurierart aus dem heutigen Tansania beschrieben. Der Dinodontosaurus war Pflanzenfresser und etwas mehr als zwei Meter lang und 200 Kilogramm schwer.
Die im Südwesten des Landes gefundene Spezies mit dem Namen Dinodontosaurus isiyavamanda lebte vor etwa 240 Millionen Jahren, also in der Frühzeit der Dinosaurier, wie das Team um Hady George von der Universität Bristol im „Journal of Vertebrate Paleontology“ schreibt. Bisher seien Dinodontosaurus-Arten nur aus Südamerika bekannt gewesen.
Wirbel um potenziell älteste Dinosaurierfossilien
In der Fundschicht waren auch umstrittene Fossilien entdeckt worden, die möglicherweise zu den ältesten Dinosauriern weltweit gehören. Sollten diese Funde tatsächlich Dinosaurier darstellen, wären diese demnach einige Millionen Jahre jünger als bisher angenommen. Damit wären sie nicht mehr als die ältesten potenziellen Dinosaurierfossilien anzusehen.
Die Zuordnung einzelner Knochen sei nicht vollständig gesichert worden. Das untersuchte Fundlager könnte daher Überreste mehrerer Individuen und möglicherweise auch mehrerer eng miteinander verwandter Arten enthalten.
Die Überreste stammen aus den sogenannten Manda Beds im Süden Tansanias. Die Fossilien waren bereits während einer Expedition im Jahr 1963 entdeckt worden, wurden aber erst jetzt umfassend untersucht.
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