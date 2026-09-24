Neuer Dinosaurier aus Tansania beschrieben

Die im Südwesten des Landes gefundene Spezies mit dem Namen Dinodontosaurus isiyavamanda lebte vor etwa 240 Millionen Jahren, also in der Frühzeit der Dinosaurier, wie das Team um Hady George von der Universität Bristol im „Journal of Vertebrate Paleontology“ schreibt. Bisher seien Dinodontosaurus-Arten nur aus Südamerika bekannt gewesen.