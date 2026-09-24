„Nicht mein Thema“: Dieser Vorwurf lässt Foda kalt

Auf Österreichs Fußball-Nationalteam wartet am Sonntag im Wiener Happel-Stadion ein Treffen mit einem alten Bekannten. In der Nations League geht es gegen die Auswahl des Kosovos, die seit 2024 von Franco Foda betreut wird. Der Deutsche fungierte von 2017 bis 2022 als ÖFB-Teamchef und freut sich nun auf ein Wiedersehen. „Ich bin nach wie vor ein großer Fan der österreichischen Nationalmannschaft, außer natürlich, wenn wir gegen sie spielen“, so Foda. Die Vorwürfe an seinem Spielstil zu ÖFB-Zeiten lassen ihn kalt ...