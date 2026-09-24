Am besten fallen heute zwei Jubiläen auf einmal

Linz als perfekter Boden

Linz könnte für den 100er der perfekte Boden sein, im neuen Stadion gab es in sechs Partien fünf Siege, ein Remis. Generell sticht die Heimstärke hervor – von den letzten 14 Spielen (seit 21. November 2013) gewann Österreich 11, spielte dreimal Unentschieden. Weshalb die heutige Partie längst ausverkauft ist. Wer das wegen Platz für „nur“ knapp 17.000 Fans logisch findet, vergisst, dass das schlechtbesuchte Ländermatch der Nachkriegszeit (ohne Corona) erst fünf Jahre her ist. Da kamen im November 2021 in der WM-Quali nur 4500. In Klagenfurt. Gegen Israel ...