Am besten fallen heute zwei Jubiläen auf einmal

Am besten fallen heute im ÖFB-Duell mit Israel (heute ab 20.45 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker) in der Nations League gleich zwei Jubiläen auf einmal.
Ralf Rangnick bestreitet gegen Israel sein 50. Spiel als Österreichs Teamchef – diese Marke knackten vor ihm nur Hugo Meisl (129), Josef Hickersberger (56), Marcel Koller (54) und Herbert Prohaska (51). Rangnick erreicht die Marke nach nur vier Jahren, was der größeren Anzahl an Länderspielen geschuldet ist. Sein Punkteschnitt von 1,90 pro Partie ist unter allen Teamchefs mit mehr als acht Spielen noch immer der beste in der Geschichte des ÖFB.
Folgt auch der „100er“?
Und im Idealfall gibt es mit dem Rangnick-Jubiläum heute auch gleich ein Tor-Jubiläum, nur noch drei Treffer fehlen auf die 100er-Marke in der Ära des Deutschen.
Wer da führt? Michael Gregoritsch (18), vor dem zurückgetretenen Marko Arnautovic (17), dem pausierenden Marcel Sabitzer (16) und dem verletzten Christoph Baumgartner (13).
Linz als perfekter Boden
Linz könnte für den 100er der perfekte Boden sein, im neuen Stadion gab es in sechs Partien fünf Siege, ein Remis. Generell sticht die Heimstärke hervor – von den letzten 14 Spielen (seit 21. November 2013) gewann Österreich 11, spielte dreimal Unentschieden. Weshalb die heutige Partie längst ausverkauft ist. Wer das wegen Platz für „nur“ knapp 17.000 Fans logisch findet, vergisst, dass das schlechtbesuchte Ländermatch der Nachkriegszeit (ohne Corona) erst fünf Jahre her ist. Da kamen im November 2021 in der WM-Quali nur 4500. In Klagenfurt. Gegen Israel ...
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