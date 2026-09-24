Handel steht heuer vor besonders harter Lohnrunde

Beide Seiten haben somit gute Argumente. „Wenn man da einen Kompromiss finden soll, der für beide tragbar ist und den jeder in seiner Gruppe auch entsprechend verkaufen und durchbringen kann, wird das eine schwere Partie“, bringt es Trefelik auf den Punkt. Er warnt vor dem klassischen Spiel, bei dem beide Seiten mit weit auseinanderliegenden Forderungen starten und man sich dann in der Mitte trifft. „Da fehlt mir echt die Fantasie, wie sich das ausgehen soll“, so der Handelssprecher.