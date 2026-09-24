Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

420.000 Betroffene

Handel steht heuer vor besonders harter Lohnrunde

Wirtschaft
24.09.2026 08:30
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Am 22. Oktober starten die Verhandlungen um einen neuen Kollektivvertrag für die rund 420.000 Angestellten im Handel. Angesichts der aktuell hohen Teuerung sowie der wirtschaftlichen sehr durchwachsenen Situation der Branche dürfte es heuer besonders schwierig werden, einen Abschluss zu finden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Handel ist heuer der einzige große Kollektivvertrag, der im Herbst verhandelt wird. Die mächtige Metaller-Branche hat im Vorjahr einen Zwei-Jahres-Abschluss ausverhandelt und ist heuer somit außen vor. Doch die Vorzeichen für die am 22. Oktober startenden Gespräche für die rund 420.000 Handelsbeschäftigten stehen nicht besonders gut.

Im Herbst gibt es nicht nur vielerorts einen „Mid-Season Sale“, sondern auch die KV-Gespräche im ...
Im Herbst gibt es nicht nur vielerorts einen „Mid-Season Sale“, sondern auch die KV-Gespräche im Handel.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der Grund: Die Ausgangslage ist für die Arbeitgeber und für die Gewerkschaft eine gänzlich andere. „Die Erwartungen beider Seiten sind extrem weiter auseinander“, so Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer, im Vorfeld.

Beschäftigte leiden unter hoher Inflation, Firmen unter hohen Kosten
Für die Tausenden Mitarbeiter steht weiterhin die hohe Teuerung im Mittelpunkt. So wird die für die Verhandlungen maßgebliche rollierende Inflation heuer bei rund 3,2 Prozent liegen, rechnet Trefelik. Dazu kommt noch, dass die Gehälter in den letzten drei Jahren immer unter der Inflation angehoben wurden und somit Kaufkraft für die Beschäftigten verloren ging.

Zitat Icon

Die Erwartungen beider Seiten sind extrem weiter auseinander.

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik

Bild: Eva Manhart

Der Handel kämpft hingegen weiterhin mit drei zentralen Problemen, die zugenommen haben, nämlich hohen Kosten bei Mieten, Energie und Personal. Gleichzeitig sorgen ein Bündel an weltweiten geopolitischen Unsicherheiten nicht gerade für eine euphorische Konsumstimmung. Ganz zu schweigen vom weiter boomenden Online-Handel, der Europa und daher Österreich teilweise mit Billigwaren aus China überschwemmt und dem stationären Einzelhandel kräftig zusetzt.

So haben sich seit 2015 die Einzelhandelsflächen in Österreich um 3,5 Prozent reduziert. In den Citys betrug der Rückgang sogar 13 Prozent, so eine Analyse von Standort + Markt.

Beide Seiten haben somit gute Argumente. „Wenn man da einen Kompromiss finden soll, der für beide tragbar ist und den jeder in seiner Gruppe auch entsprechend verkaufen und durchbringen kann, wird das eine schwere Partie“, bringt es Trefelik auf den Punkt. Er warnt vor dem klassischen Spiel, bei dem beide Seiten mit weit auseinanderliegenden Forderungen starten und man sich dann in der Mitte trifft. „Da fehlt mir echt die Fantasie, wie sich das ausgehen soll“, so der Handelssprecher.

Lesen Sie auch:
Arbeiter und Angestellte in der Metallindustrie verlieren heuer „real“ noch mehr als im Vorjahr.
Krone Plus Logo
Krisen-Abschluss
Metaller-KV: Beschäftigte zahlen 2026 erneut drauf
21.09.2026
Krone Plus Logo
Arbeiter, Angestellte
Gehälter-Check: Verdiene ich genug für mein Alter?
11.09.2026
Mega-Gehalt
Raten Sie, was ein Kläranlagen-Taucher verdient
21.09.2026

„Wird mehr als nur eine Prozentzahl brauchen“
Trefelik geht auch davon aus, dass heuer mehr als nur ein Prozentsatz notwendig sein werde. Auch das Rahmenrecht (Arbeitszeiten, Zuschläge, Teilzeit, Urlaub usw.) dürfte daher im Herbst stärker im Fokus stehen. Konkret wollte der Handelsvertreter noch nichts sagen, außer dass „Vernunft und offene Gespräche“ notwendig seien. Die Gesprächsbasis mit der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) sei jedenfalls eine gute, heißt es.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.09.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
138.394 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.449 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
84.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2042 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1768 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1525 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Wirtschaft
Gratis oder verkaufen
Ab Oktober: PV-Strom einfach mit anderen teilen
420.000 Betroffene
Handel steht heuer vor besonders harter Lohnrunde
Krone Plus Logo
Stimmung angeschlagen
Für Edtstadler-Regierung ist Teuerung ein Risiko
Neues Gesetz geplant
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
Eingefrorene Gelder
Raiffeisen hat neue Chance auf Russen-Milliarden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf