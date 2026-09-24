Frau nach Sprung aus Pkw von eigenem Auto erfasst

Frau schwer verletzt, Pkw touchierte Auto

Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Daraufhin rollte das Fahrzeug noch weiter und prallte gegen einen Pkw, dessen Lenker gerade angehalten hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Bub sowie der zweite Lenker bleiben glücklicherweise unverletzt.