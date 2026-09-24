Frau nach Sprung aus Pkw von eigenem Auto erfasst

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Mittwochabend im Tiroler Imst! Als eine Frau (45) mit ihrem Pkw einen Kreisverkehr verlassen hatte, soll plötzlich der Motor ausgefallen sein. Das Fahrzeug rollte rückwärts, dabei sprang sie aus dem Fahrzeug und wurde erfasst.
Die 45-jährige Tunesierin war mit ihrem Pkw gegen 18.50 Uhr in Imst im Bereich Langgasse bzw. der Tiroler Straße in einem Kreisverkehr eingefahren. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr elfjähriger Sohn.
Nach Angaben der Frau fiel nach dem Verlassen des Kreisverkehrs plötzlich der Motor des Autos aus. Das Fahrzeug rollte daraufhin rückwärts. Die Frau sei schließlich aus dem Auto gesprungen, wurde jedoch davon erfasst.
Frau schwer verletzt, Pkw touchierte Auto
Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Daraufhin rollte das Fahrzeug noch weiter und prallte gegen einen Pkw, dessen Lenker gerade angehalten hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Bub sowie der zweite Lenker bleiben glücklicherweise unverletzt.
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