Bestätigt! Straßenrad-WM 2032 erstmals in Indien

Insgesamt vergab der Kongress in Montreal, wo aktuell die Straßen-WM stattfindet, 19 Weltmeisterschaften in 11 Ländern für die Jahre 2027 bis 2034. Auf Haute-Savoie in Frankreich, wo 2027 eine Super-Rad-WM mit fast allen Disziplinen stattfinden wird, folgen Abu Dhabi 2028, Dänemark 2029 und Brüssel 2030. Die Straßenrad-WM 2031 im Trentino ist erneut Teil der spartenübergreifenden Super-Rad-WM. Für 2033 ist noch kein Austragungsort bekannt.