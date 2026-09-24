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Bestätigt! Straßenrad-WM 2032 erstmals in Indien

Sport-Mix
24.09.2026 09:26
Aktuell findet die Rad-WM in Montreal statt.
Aktuell findet die Rad-WM in Montreal statt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Indien wird 2032 erstmals die Straßenrad-Weltmeisterschaften ausrichten. Die Titelkämpfe finden in Pune im westindischen Bundesstaat Maharashtra statt. Der Weltverband UCI gab die Vergabe in einer Aussendung bekannt. Für Asien ist es die vierte Straßenrad-WM nach Utsunomiya in Japan 1990, Doha in Katar 2016 und Abu Dhabi, wo die Titelkämpfe 2028 stattfinden werden.

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UCI-Präsident David Lappartient verband mit der Wahl Indiens die Hoffnung, den Radsport in einem Land mit fast einem Fünftel der Weltbevölkerung stärker zu verankern. Die Weltmeisterschaften könnten nach seiner Einschätzung sowohl dem Spitzensport als auch dem Radfahren im Alltag Impulse verleihen.

Niederlande erhielten WM 2034
Um die Austragung 2032 hatten sich auch die Stadt Groningen mit der Region Drenthe beworben. Beide Kandidaturen hätten überzeugt, erklärte Lappartient. Deshalb übertrug die UCI den Niederländern die WM 2034. Gleichzeitig wird dort die Para-Straßenrad-WM ausgetragen.

Insgesamt vergab der Kongress in Montreal, wo aktuell die Straßen-WM stattfindet, 19 Weltmeisterschaften in 11 Ländern für die Jahre 2027 bis 2034. Auf Haute-Savoie in Frankreich, wo 2027 eine Super-Rad-WM mit fast allen Disziplinen stattfinden wird, folgen Abu Dhabi 2028, Dänemark 2029 und Brüssel 2030. Die Straßenrad-WM 2031 im Trentino ist erneut Teil der spartenübergreifenden Super-Rad-WM. Für 2033 ist noch kein Austragungsort bekannt.

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