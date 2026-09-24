Julian und Tom ziehen vom Gemeindebau auf die Alm

Das Vater-Sohn-Gespann Julian und Tom ziehen vom Gemeindebau auf die Kärntner Alm und machen somit das „Forsthaus Rampensau“ voll.
Kein Platz mehr auf der Kärntner Alm, das berühmt-berüchtigte „Forsthaus Rampensau“ platzt aus allen Nähten. Mit den „Mein Gemeindebau“-Publikumslieblingen Julian und Tom steht das elfte und letzte Paar der 5. Staffel fest.
„Haben den Sieg im Blick“
Das erste Vater-Sohn-Gespann der Format-Geschichte: Julian hat sich mit seinen Auftritten bei „Mein Gemeindebau“ und seinen viralen Social-Media-Clips längst eine treue Fangemeinde aufgebaut – egal, ob mit Pheromon-Parfüm oder seinen Rap-Einlagen.
Damit sein Sohn bodenständig bleibt, behält Vater Tom stets ein Auge auf ihn. „Wir wollen im Forsthaus eine gute Zeit haben, haben aber auch den Sieg im Blick“, gibt Tom den Teamspirit vor.
Julian hofft auf neue Fans
Julian hingegen will nicht nur den Gewinn mit nach Hause nehmen, sondern auch viele neue Fans: „Im Forsthaus werde ich so oft als möglich das T-Shirt meiner Band DONIJP tragen, damit ich den anderen meine musikalische Seite zeigen kann. Und gute Werbung ist es auch.“
Denn die beiden sind nicht nur im TV, sondern auch musikalisch aktiv. Mit ihrem Band-Kollektiv verfolgen sie große Pläne. „Mit dem Gewinn würde ich einen Tourbus für die Band kaufen und dann österreichweit auftreten“, verrät Tom.
Wer wird „Rampensau 2026“?
Ab 9. Oktober geht es auf ATV und JOYN los – und alle fragen sich: Wer gewinnt heuer den Titel „Rampensau 2026“ und das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro? Etwa die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander, oder doch die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira?
Vielleicht gehen aber auch der Insta-Comedian Butti samt Freundin Sophie, die Party-Boys Phillip & Rafael, das Dreamteam Julia & Ebru, die Turteltauben Peter & Alisa, die Teenie-Eltern Lisa & Geri, die Besties Krappi & Vanessa oder Julian & Tom als Sieger wieder nach Hause.
Eins ist aber schon mal fix: Fad wird es im „Forsthaus Rampensau“ auch in diesem Jahr nicht werden ....
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.