Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forsthaus ist voll!

Julian und Tom ziehen vom Gemeindebau auf die Alm

Adabei Österreich
24.09.2026 09:06
Tom und Julian ziehen vom Gemeindebau auf die Kärntner Alm.
Tom und Julian ziehen vom Gemeindebau auf die Kärntner Alm.(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Vater-Sohn-Gespann Julian und Tom ziehen vom Gemeindebau auf die Kärntner Alm und machen somit das „Forsthaus Rampensau“ voll.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kein Platz mehr auf der Kärntner Alm, das berühmt-berüchtigte „Forsthaus Rampensau“ platzt aus allen Nähten. Mit den „Mein Gemeindebau“-Publikumslieblingen Julian und Tom steht das elfte und letzte Paar der 5. Staffel fest.

„Haben den Sieg im Blick“
Das erste Vater-Sohn-Gespann der Format-Geschichte: Julian hat sich mit seinen Auftritten bei „Mein Gemeindebau“ und seinen viralen Social-Media-Clips längst eine treue Fangemeinde aufgebaut – egal, ob mit Pheromon-Parfüm oder seinen Rap-Einlagen.

Tom und Julian freuen sich schon aufs „Forsthaus Rampensau“.
Tom und Julian freuen sich schon aufs „Forsthaus Rampensau“.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Damit sein Sohn bodenständig bleibt, behält Vater Tom stets ein Auge auf ihn. „Wir wollen im Forsthaus eine gute Zeit haben, haben aber auch den Sieg im Blick“, gibt Tom den Teamspirit vor.

Julian hofft auf neue Fans
Julian hingegen will nicht nur den Gewinn mit nach Hause nehmen, sondern auch viele neue Fans: „Im Forsthaus werde ich so oft als möglich das T-Shirt meiner Band DONIJP tragen, damit ich den anderen meine musikalische Seite zeigen kann. Und gute Werbung ist es auch.“

Denn die beiden sind nicht nur im TV, sondern auch musikalisch aktiv. Mit ihrem Band-Kollektiv verfolgen sie große Pläne. „Mit dem Gewinn würde ich einen Tourbus für die Band kaufen und dann österreichweit auftreten“, verrät Tom.

Wer wird „Rampensau 2026“?
Ab 9. Oktober geht es auf ATV und JOYN los – und alle fragen sich: Wer gewinnt heuer den Titel „Rampensau 2026“ und das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro? Etwa die Reality-Queens Beverly & Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi & Norbert, Society-Größe Simone Lugner und Zirkusdirektor Alexander, oder doch die Drag-Queens Philisha Conditioner & Shira?

Das „Forsthaus Rampensau“ ist voll. Aber wer wird sich den begehrten Titel „Rampensau 2026“ und ...
Das „Forsthaus Rampensau“ ist voll. Aber wer wird sich den begehrten Titel „Rampensau 2026“ und die 20.000 Euro Preisgeld holen?(Bild: ATV)

Vielleicht gehen aber auch der Insta-Comedian Butti samt Freundin Sophie, die Party-Boys Phillip & Rafael, das Dreamteam Julia & Ebrudie Turteltauben Peter & Alisa, die Teenie-Eltern Lisa & Geri, die Besties Krappi & Vanessa oder Julian & Tom als Sieger wieder nach Hause.

Eins ist aber schon mal fix: Fad wird es im „Forsthaus Rampensau“ auch in diesem Jahr nicht werden ....

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
24.09.2026 09:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Einen Tag vor ihrem Geburtstag war Königin Camilla bester Laune. Als Charles sich ein Bierchen ...
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
138.394 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.449 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
84.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2042 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1768 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1525 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Adabei Österreich
Forsthaus ist voll!
Julian und Tom ziehen vom Gemeindebau auf die Alm
Ausstellung in Mödling
Peter Alexander: Seine große Show geht weiter
Steirischer Besuch
Schwarzenegger endlich mit Heather auf der Wiesn
ORF-Star typverändert
Leona König überrascht alle mit blonder Haarpracht
Gabi Hiller wird Mama
Ö3-Star spricht über „harten Weg“ zum Wunschkind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf