Trauer bei Mike Tindall nach Tod seines Vaters

„Diesen kleinen Moment konnte ich mir ansehen“, sagte Tindall jetzt über die Ehrerbietung an seinen Vater. „Jemand hat ihn aufgezeichnet und mir geschickt, und im Programmheft stand auch ein kleiner Beitrag, den ich gelesen habe.“ Dafür möchte er dem Club danken, erklärte der Ehemann von Prinzessin Annes Tochter.