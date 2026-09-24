Trauer bei Mike Tindall nach Tod seines Vaters

Große Trauer bei Zara Tindalls Ehemann Mike Tindall: Der Ex-Rugby-Spieler machte jetzt den Tod seines geliebten Vaters öffentlich. Bei Phil Tindall wurde vor mehr als 20 Jahren Parkinson diagnostiziert.
Die traurige Nachricht machte Tindall in seiner neuen Folge seines Podcasts „The Good, The Bad & The Rugby“ öffentlich. „Traurigerweise ist mein Vater in der letzten Woche gestorben“, erklärte der 47-Jährige. Phil Tindall wurde 80 Jahre alt.
Club erwies Phil Tindall letzte Ehre
Wie sein Sohn war auch Phil ein Rugby-Spieler. Sein ehemaliger Club ehrte ihn am Wochenende mit einer Schweigeminute, wie Tindall weiter erklärte. Phil Tindall spielte für den Otley Rugby Club in West Yorkshire während der Saison von 1972 und 1973 und war der Kapitän des Clubs.
„Diesen kleinen Moment konnte ich mir ansehen“, sagte Tindall jetzt über die Ehrerbietung an seinen Vater. „Jemand hat ihn aufgezeichnet und mir geschickt, und im Programmheft stand auch ein kleiner Beitrag, den ich gelesen habe.“ Dafür möchte er dem Club danken, erklärte der Ehemann von Prinzessin Annes Tochter.
Vater beendete mit 27 Rugby-Karriere
Die Rugby-Karriere seines Vaters sei jedoch kurz gewesen. „Er heiratete im Jahr 69, brach sich eine Woche davor das Bein und schritt im Gips zum Altar“, schilderte Tindall. „Ich meine, irgendwie ist alles schiefgelaufen. Er musste mit 27 seine Karriere beenden.”
Dennoch war sein Vater während seiner Karriere immer eine wichtige Bezugsperson, hatte maßgeblichen Einfluss auf seine spielerische Entwicklung, wie Tindall schon in früheren Interviews unterstrichen hatte.
Parkinson-Diagnose
Vor mehr als 20 Jahren wurde bei Phil Tindall Parkinson diagnostiziert. In den vergangenen Jahren sprach Mike immer wieder offen darüber, wie sehr die Krankheit seinen Vater, aber auch seine Familie, belastete.
Mit der Diagnose seines Vaters wurde das Thema für Mike Tindall zu etwas sehr Persönlichem: Der Ehemann von Zara Tindall sammelte etwa Spenden, die der Parkinson-Forschung zugutekommen sollten, und setzte sich öffentlich dafür ein, dass der Krankheit mehr Aufmerksamkeit gegeben wird.
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