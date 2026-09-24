Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krämpfe und Schmerzen

Sophia Thiel nach dreimal in Eisbad im Krankenhaus

Society International
24.09.2026 08:57
Es sollte eigentlich nur ein besonders kalter Videodreh werden – doch für Sophia Thiel endeten ...
Es sollte eigentlich nur ein besonders kalter Videodreh werden – doch für Sophia Thiel endeten insgesamt 50 Minuten im Eisbad mit einem Krankenhaus-Aufenthalt!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/sophia.thiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als harmloser Videodreh für eine Gesundheitsversicherung begann, endete für Sophia Thiel in der Notaufnahme! Die 31-Jährige mutete ihrem Körper beim Eisbaden offenbar zu viel zu. Nach drei Durchgängen litt sie unter heftigen Schmerzen, Krämpfen und stark angeschwollenen Armen und Beinen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem sich die Fitness-Influencerin jetzt schon einige Zeit lang nicht bei ihren Followern gemeldet hatte, enthüllte sie jetzt die Gründe dafür. Sie habe es beim Eisbaden „verkackt“. Für das Gesundheitsvideo hätte sie mehrere Eisbäder in einer mit „massiv“ mit Eiswürfeln gefüllten Tonne genommen und das endete in einem Drama.  Sie habe es mit der Kälte eindeutig übertrieben.

 „Ich muss ehrlich zugeben: Ich habe verkackt“, gestand Thiel. Insgesamt wagte sich die Influencerin dreimal ins Eiswasser. Die ersten beiden Durchgänge dauerten jeweils zehn Minuten. Beim dritten Mal blieb sie allerdings eine halbe Stunde in der eiskalten Tonne.

Schon während des letzten Bads sendete ihr Körper deutliche Warnsignale. Ihre Lippen verfärbten sich blau, dazu kamen starke Muskelkrämpfe. Doch Thiel zog die extreme Kälte-Challenge trotzdem durch. Immerhin ging es um Gesundheit. Die Rechnung dafür folgte wenig später.

Zustand verschlechterte sich im Flugzeug
Auf dem Rückflug nach Berlin verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend. Thiel bekam heftige Schmerzen am gesamten Körper. Ihre Arme und Beine schwollen stark an – und selbst leichte Berührungen wurden für sie zur Qual.

Die Schmerzen machten der 31-Jährigen offenbar sogar Angst, möglicherweise bleibende Schäden davongetragen zu haben. Deshalb fuhr sie schließlich in die Notaufnahme. „Meine Hände und Füße waren so angeschwollen, dass sie weh getan haben. Richtig krass“, berichtete Thiel über ihren Zustand.

Lesen Sie auch:
Sophia Thiel plaudert über ihre neue Liebe. Mit ihrem neuen Freund wohnt sie schon zusammen.
Kommt bald Nachwuchs?
Sophia Thiel plaudert süße Liebes-Details aus
16.04.2025
„Leben ist so heftig“
Influencerin Sophia Thiel ist frisch verliebt
11.10.2024
Fans geteilter Meinung
Sophia Thiel sorgt mit XXL-Tattoo für Aufsehen
03.10.2024

Im Krankenhaus konnten die Ärzte zum Glück Entwarnung geben. Nach Angaben der Influencerin waren weder ihre Nieren noch ihr Muskelgewebe geschädigt. Als Ursache für die Beschwerden wurde demnach ein muskulärer Hartspann festgestellt. Das heißt, Muskeln oder Muskelabschnitte spannen sich reflexartig an und lassen nicht mehr locker.

Thiel warnt jetzt vorm Übertreiben beim Eisbaden
Gegen die Schmerzen nahm Thiel zunächst größere Mengen Ibuprofen. Später bekam sie stärkere Schmerzmittel verschrieben.

Ihre Botschaft an ihre Follower fällt jedenfalls unmissverständlich aus. „Die Moral dieser Geschichte: Übertreibt es ja nicht mit dem Eisbaden“, warnte sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.09.2026 08:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
138.394 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.449 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
84.366 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2042 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1768 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1525 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Society International
Krämpfe und Schmerzen
Sophia Thiel nach dreimal in Eisbad im Krankenhaus
Und das Baby heißt ...
Nachwuchs für Taylor Lautner und Ehefrau Taylor
Neffe gefeuert!
Streit um Dolly Partons Millionenerbe entbrannt
Sexuelle Übergriffe
15 Jahre Haft für Ex-Hollywood-Produzent Weinstein
Gab Model einen Korb
Streit mit Heidi Klum? Das sagt Bill Kaulitz dazu!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf