Sophia Thiel nach dreimal in Eisbad im Krankenhaus

Nachdem sich die Fitness-Influencerin jetzt schon einige Zeit lang nicht bei ihren Followern gemeldet hatte, enthüllte sie jetzt die Gründe dafür. Sie habe es beim Eisbaden „verkackt“. Für das Gesundheitsvideo hätte sie mehrere Eisbäder in einer mit „massiv“ mit Eiswürfeln gefüllten Tonne genommen und das endete in einem Drama. Sie habe es mit der Kälte eindeutig übertrieben.