Sophia Thiel nach dreimal in Eisbad im Krankenhaus

Was als harmloser Videodreh für eine Gesundheitsversicherung begann, endete für Sophia Thiel in der Notaufnahme! Die 31-Jährige mutete ihrem Körper beim Eisbaden offenbar zu viel zu. Nach drei Durchgängen litt sie unter heftigen Schmerzen, Krämpfen und stark angeschwollenen Armen und Beinen.
Nachdem sich die Fitness-Influencerin jetzt schon einige Zeit lang nicht bei ihren Followern gemeldet hatte, enthüllte sie jetzt die Gründe dafür. Sie habe es beim Eisbaden „verkackt“. Für das Gesundheitsvideo hätte sie mehrere Eisbäder in einer mit „massiv“ mit Eiswürfeln gefüllten Tonne genommen und das endete in einem Drama. Sie habe es mit der Kälte eindeutig übertrieben.
„Ich muss ehrlich zugeben: Ich habe verkackt“, gestand Thiel. Insgesamt wagte sich die Influencerin dreimal ins Eiswasser. Die ersten beiden Durchgänge dauerten jeweils zehn Minuten. Beim dritten Mal blieb sie allerdings eine halbe Stunde in der eiskalten Tonne.
Schon während des letzten Bads sendete ihr Körper deutliche Warnsignale. Ihre Lippen verfärbten sich blau, dazu kamen starke Muskelkrämpfe. Doch Thiel zog die extreme Kälte-Challenge trotzdem durch. Immerhin ging es um Gesundheit. Die Rechnung dafür folgte wenig später.
Zustand verschlechterte sich im Flugzeug
Auf dem Rückflug nach Berlin verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend. Thiel bekam heftige Schmerzen am gesamten Körper. Ihre Arme und Beine schwollen stark an – und selbst leichte Berührungen wurden für sie zur Qual.
Die Schmerzen machten der 31-Jährigen offenbar sogar Angst, möglicherweise bleibende Schäden davongetragen zu haben. Deshalb fuhr sie schließlich in die Notaufnahme. „Meine Hände und Füße waren so angeschwollen, dass sie weh getan haben. Richtig krass“, berichtete Thiel über ihren Zustand.
Im Krankenhaus konnten die Ärzte zum Glück Entwarnung geben. Nach Angaben der Influencerin waren weder ihre Nieren noch ihr Muskelgewebe geschädigt. Als Ursache für die Beschwerden wurde demnach ein muskulärer Hartspann festgestellt. Das heißt, Muskeln oder Muskelabschnitte spannen sich reflexartig an und lassen nicht mehr locker.
Thiel warnt jetzt vorm Übertreiben beim Eisbaden
Gegen die Schmerzen nahm Thiel zunächst größere Mengen Ibuprofen. Später bekam sie stärkere Schmerzmittel verschrieben.
Ihre Botschaft an ihre Follower fällt jedenfalls unmissverständlich aus. „Die Moral dieser Geschichte: Übertreibt es ja nicht mit dem Eisbaden“, warnte sie.
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