Ab Oktober: PV-Strom einfach mit anderen teilen

Bald auch vergünstigte Netzentgelte

Zunächst steht das Modell nur Teilnehmenden mit demselben Netzbetreiber zur Verfügung. Voraussichtlich ab April 2027 soll Strom auch über mehrere Netzgebiete beziehungsweise österreichweit geteilt werden können. Auch von vergünstigten Netzentgelten profitieren zumindest bis Ende 2026 weiterhin nur Energiegemeinschaften. Die Novellierung der Verordnung zu den Netzentgelten soll ab 1. Jänner 2027 gelten, ab dann könnten auch für P2P-Verträge reduzierte Netzentgelte verrechnet werden. Ob geringere Netzentgelte gewährt werden, hängt von der Entfernung zwischen den Teilnehmenden ab.