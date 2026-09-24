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Hochsicherheitszone vor dem Schloss Schönbrunn

Sport-Mix
24.09.2026 05:30
Die Stars vor Schloss Schönbrunn sind bis Sonntag die Pferde.
Die Stars vor Schloss Schönbrunn sind bis Sonntag die Pferde.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Sophie Hartl
Porträt von Matthias Mödl
Von Sophie Hartl und Matthias Mödl

Pferde, die teilweise mehrere Millionen Euro wert sind, haben vor Schloss Schönbrunn mit eigenen Bodyguards ihre „Suiten“ bezogen. Für die Reiter gibt es direkt neben dem Abreiteplatz eine elegante Terrassen-Bar ganz besondere Luxus-Klos. Willkommen bei der Global Champions Tour!

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Die Stars, um die sich in den nächsten Tagen in Wien alles dreht, haben ihre „Suiten“ vor Schloss Schönbrunn bezogen. Der Ausblick auf die Gloriette ist prächtig. Viele sind mit über zehn Meter langen Luxustrucks, die bis zu 800.000 Euro kosten, angereist. Es fehlt ihnen an nichts, es gibt viel Komfort und hervorragendes Essen.

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