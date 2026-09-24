Hochsicherheitszone vor dem Schloss Schönbrunn

Die Stars, um die sich in den nächsten Tagen in Wien alles dreht, haben ihre „Suiten“ vor Schloss Schönbrunn bezogen. Der Ausblick auf die Gloriette ist prächtig. Viele sind mit über zehn Meter langen Luxustrucks, die bis zu 800.000 Euro kosten, angereist. Es fehlt ihnen an nichts, es gibt viel Komfort und hervorragendes Essen.