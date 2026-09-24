„Wir haben gezeigt, wie gut wir eigentlich sind!“

Austria verlor als eines von sechs Teams

Die wird auch am Donnerstag (18.45 Uhr) nächste Woche nötig sein, wenn Inter Mailand in der Generali Arena gastiert. Der italienische Topclub ist am Papier zumindest eine Nummer kleiner als die Engländerinnen, aber natürlich auch über die Austria zu stellen, die als eines von sechs Teams in der ersten Runde der Ligaphase eine Niederlage kassierte. Inter startete hingegen dank eines frühen Bugeja-Treffers am Dienstag mit einem 1:0-Heimsieg gegen Häcken erfolgreich. „Mit Inter wartet der nächste große Name, wieder ein überragendes Team. Da wollen wir es im Abschluss besser machen. Wir können noch ein paar Prozent rausholen“, kündigte Kenesei an. Das auch dank der Fan-Unterstützung vor eigenem Publikum.