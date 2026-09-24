Nachwuchs für Taylor Lautner und Ehefrau Taylor

Das Ehepaar Taylor Lautner hat den ersten Nachwuchs bekommen. Der „Twilight“-Star und seine Ehefrau, die beide Taylor Lautner heißen, verkündeten die Geburt ihres Babys genau eine Woche nach dem tatsächlichen Geburtstag auf Instagram.
„Eine Woche voller Liebe für unsere süße kleine Lenny“, schrieben beide am Mittwoch zu einem angeschnittenen Foto des Babys im rosafarbenen Strampelanzug.
Mit diesem süßen Schnappschuss verkündeten Taylor und Taylor Lautner die Geburt ihrer Tochter:
Auch Tochter trägt Namen Taylor
Neben dem Geburtsdatum, 16. September, gaben sie auch den offiziellen Namen des Mädchens bekannt – Lennon Taylor Lautner. So hat die kleine Lenny zumindest mit Zweitnamen noch Zugriff auf den gemeinsamen Vornamen ihrer Eltern.
Die Schwangerschaft hatte das Paar im März verkündet. „Was ist besser als zwei Taylor Lautners?“, schrieb der 34-Jährige damals auf Instagram zu mehreren Schnappschüssen des Paares auf einer Wiese, sie im weißen Kleid mit Ultraschallbildern in der Hand.
Schwester spielte Amor
Der „Twilight“-Star heiratete seine Freundin Taylor Dome (29) im November 2022 in Kalifornien. Seine Schwester hatte ihn mit Dome, einer Krankenschwester, bekanntgemacht. Nach der Hochzeit nahm Dome Lautners Nachnamen an. Um Verwechslungen im Alltag zu vermeiden, benutzt sie häufig die Abkürzung Tay.
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