Verbot der E-Mopeds: „Wir strafen ab Tag eins“

„Sie sind zu schnell und eine echte Gefahr“

„Lange erkämpft, bald Realität. E-Mopeds sind in vielen Fällen viel zu schnell unterwegs und auch aufgrund ihres Gewichts eine echte Gefahr für Radfahrende und Fußgänger“, legte Stadträtin Sima nach. Die Politikerin hatte sich lange für ein Verbot starkgemacht. Auf den Weg gebracht wurde es dann von Parteikollege Verkehrsminister Peter Hanke.