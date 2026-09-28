Quaggamuscheln als Rohstoff für Zement und Dünger?

Die ursprünglich aus den Zuflüssen des Schwarzen Meeres stammende Quaggamuschel ist eine echte Plage. Bis in eine Tiefe von rund 30 Metern hat sie bereits den gesamten Bodensee bevölkert, die ökologischen und wirtschaftlichen Folgen sind gravierend. Die gefräßigen Muscheln filtern in großem Stil Nährstoffe aus dem Wasser und entziehen somit anderen Arten die Nahrungsgrundlage. Zudem verstopfen sie Wasserleitungen und Filter, was insbesondere für die Trinkwasserversorgung – im süddeutschen Raum beziehen über fünf Millionen Menschen ihr Trinkwasser aus dem „Schwäbischen Meer“ – eine Gefahr darstellt. Um die Infrastruktur am Bodensee „quaggasicher" wären laut Studien Investitionen in Milliardenhöhe notwendig.