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Dritter Tag in Folge

Ätna-Chaos! Flughafen auf Sizilien bleibt gesperrt

Ausland
28.09.2026 16:27
Touristen vor Ort sollen auf kleinere Flughäfen ausweichen.
Touristen vor Ort sollen auf kleinere Flughäfen ausweichen.(Bild: EPA/ORIETTA SCARDINO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schlechte Nachrichten für Sizilien-Touristen: Der Flughafen Catania bleibt dne dritten Tag in Folge geschlossen. Der Vulkan Ätna sorgt seit einigen Wochen für Probleme im Flugverkehr.

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Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna bleibt der Flughafen Catania auf Sizilien für den gesamten Flugverkehr geschlossen. Alle Starts und Landungen seien für Montag bis Mitternacht abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit.

Der Flughafen ist seit Samstag geschlossen. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.

Flugchaos setzt sich fort
Die Schließung des Flughafens Catania verursacht erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

Wegen der Sperre wurden Flüge auf die Flughäfen von Comiso, Trapani und Palermo umgeleitet. „Wir haben sofort reagiert, um den Passagieren den Transfer von und nach Catania zu ermöglichen“, teilte die sizilianische Regionalregierung mit.

Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Airport wegen des Ätna zwei Tage lang geschlossen worden.

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