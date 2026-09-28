Dritter Tag in Folge
Ätna-Chaos! Flughafen auf Sizilien bleibt gesperrt
Schlechte Nachrichten für Sizilien-Touristen: Der Flughafen Catania bleibt dne dritten Tag in Folge geschlossen. Der Vulkan Ätna sorgt seit einigen Wochen für Probleme im Flugverkehr.
Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna bleibt der Flughafen Catania auf Sizilien für den gesamten Flugverkehr geschlossen. Alle Starts und Landungen seien für Montag bis Mitternacht abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit.
Der Flughafen ist seit Samstag geschlossen. Das Beobachtungszentrum für den Ätna gab eine rote Warnung für den Flugverkehr heraus. Das ist die höchste Stufe auf der vierstufigen Warnskala.
Flugchaos setzt sich fort
Die Schließung des Flughafens Catania verursacht erhebliche Probleme für Sizilien-Reisende. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.
Wegen der Sperre wurden Flüge auf die Flughäfen von Comiso, Trapani und Palermo umgeleitet. „Wir haben sofort reagiert, um den Passagieren den Transfer von und nach Catania zu ermöglichen“, teilte die sizilianische Regionalregierung mit.
Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna war es im August zu einer längeren Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen von Catania gekommen. Dies hatte tagelang für Behinderungen gesorgt. Auch vergangene Woche war der Airport wegen des Ätna zwei Tage lang geschlossen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.