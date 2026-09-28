„Perfektes Geschenk!“ ÖFB-Kicker erfreut Herzdame

„Ich hätte mir keinen schöneren Geburtstag wünschen können“, freut sich Michele Oberauer. Daran hatte auch ihr Partner David Affengruber großen Anteil. Denn just am Ehrentag seiner Herzdame konnte er im ÖFB-Dress sein erstes Nationalteam-Tor erzielen.
„Und dann schießt er heute auch noch ein Tor … das perfekteste Geburtstagsgeschenk, das ich mir hätte wünschen können“, zeigt sich Oberauer auf Instagram überglücklich und zeigt auf verschiedenen Fotos, Eindrücke von ihrem Geburtstag.
Premieren-Tor am Ehrentag
Gekrönt wurde dieser schließlich im Ernst-Happel-Stadion. Denn dort fieberte Oberauer im Kreise ihrer Liebsten mit dem ÖFB-Team und vor allem mit Partner Affengruber, der im Nations-League-Match gegen den Kosovo (3:1) sein Startelf-Debüt gab. Eines, das er in der 23. Minute auch noch mit dem 1:0-Führungstreffer veredeln konnte.
Von seiner Herzensdame gab es dafür auch noch ein dickes Lob: „Ich bin so stolz auf dich, Champ“, so Oberauer – der Teamspieler kommentierte den Beitrag mit drei Herzen. Nach dem Match durfte man sich schließlich in die Arme nehmen und den besonderen Tag noch gebührend ausklingen lassen.
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