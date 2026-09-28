„Perfektes Geschenk!“ ÖFB-Kicker erfreut Herzdame

Premieren-Tor am Ehrentag

Gekrönt wurde dieser schließlich im Ernst-Happel-Stadion. Denn dort fieberte Oberauer im Kreise ihrer Liebsten mit dem ÖFB-Team und vor allem mit Partner Affengruber, der im Nations-League-Match gegen den Kosovo (3:1) sein Startelf-Debüt gab. Eines, das er in der 23. Minute auch noch mit dem 1:0-Führungstreffer veredeln konnte.