Regen im Anmarsch: Hier wird es in der Nacht nass

Wer den sonnigen Sonntagabend noch draußen verbringen möchte, sollte vor allem im Norden nicht zu lange warten. Denn von Nordwesten zieht eine Wetterfront auf Österreich zu und bringt in den kommenden Stunden deutlich mehr Wolken und Regen.
Zunächst bleibt es in weiten Teilen des Landes noch trocken. Gegen Abend setzt aber im Mühl- und Waldviertel erster Regen ein. In der Nacht breiten sich die Wolken und Niederschläge weiter aus, besonders entlang der Alpennordseite wird es zeitweise nass.
Kühle Nacht steht bevor
Im Westen und Süden fällt dagegen deutlich weniger beziehungsweise regional gar kein Regen. Mit der Front strömt außerdem kühlere Luft ins Land.
In unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob es in Ihrer Region regnen wird:
Maximal 15 Grad
Bis Montagfrüh sinken die Temperaturen österreichweit auf etwa sechs bis 15 Grad. Dazu frischt vor allem im Donauraum und später auch im Osten der West- bis Nordwestwind auf.
Der große Dauerregen bleibt allerdings aus: Schon am Montag beginnt sich das Wetter vielerorts wieder zu beruhigen. Auch die Sonne setzt sich an kommender Woche immer wieder durch.
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