Europe's Young Right
This Woman Wants to Separate South Tyrol from Italy
Neatly dressed with a braid and wearing a dirndl: Italy is up in arms over this young politician. The 29-year-old, who has ties to the FPÖ and the far-right “Generation Deutschland,” caused a stir at an AfD event. Krone+ has obtained the recording, which addresses, among other things, the mixing of peoples. The appearance also shows how the new young right-wingers are networking across Europe.
“We must do everything in our power to break away from this Italian state and embark on the path to self-determination. For the right to self-determination is also enshrined internationally and is our due. It is the duty of us all to preserve our homeland. And it is also the duty of us all to defend our homeland (...). Freedom and the Kingdom of Heaven are not won by half-measures. Long live South Tyrol, long live Germany.”
Well, that’s all it took to reignite the largely pacified conflict between South Tyrol and Italy. These words, spoken at an AfD rally in Saxony-Anhalt shortly before the election, came from her:
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