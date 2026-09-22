Elwert geht: „Erfolg wird nicht wertgeschätzt“

Eigentlich sah es ja so aus, als ob Ulrich Lenz – und damit auch Sie – weitere fünf Jahre in Graz bleiben könnten – wir haben berichtet. Doch dann ging Hahn beim Hearing überraschend als Siegerin hervor. Wie haben Sie den Tag der Entscheidung erlebt?

Ich bin aus allen Wolken gefallen und konnte die Entscheidung wirklich nicht fassen. Ich hatte mit Ulrich Lenz immer wieder im Vorfeld gesprochen und habe ihn auch ermutigt, sich zu bewerben. Er hat mir zwar berichtet, dass es atmosphärische Missstimmung gibt, die sich vor allem auf die Fragen der Strukturreform beziehen. Aber nachdem wir gemerkt haben, wie viel positive Rückmeldungen es gibt, haben wir uns in der Hoffnung beworben, dass wir unsere Arbeit hier weiter machen können. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass er es wieder wird. Doch dann kam es anders. Für mich war es ein Gefühl, als würde man einem erfolgreichen Läufer das Bein stellen. Wir haben uns nichts vorzuwerfen, wir sind erfolgreich – sowohl was die Zahlen anbelangt als auch was die künstlerische Qualität anbelangt. Der Vorgang ist für mich so nicht nachvollziehbar.