Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Leitung im Amt

Grazer TaO! als Probebühne für echte Begegnungen

Steiermark
22.09.2026 10:00
Simon Windisch (3. v. li.) mit dem Leitungsteam des Theater am Ortweinplatz, das er ab der ...
Simon Windisch (3. v. li.) mit dem Leitungsteam des Theater am Ortweinplatz, das er ab der heurigen Saison leitet(Bild: TaO! Graz)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Das Grazer Theater am Ortweinplatz (TaO!) ist eine Institution für den steirischen Theaternachwuchs. Am Samstag startet die neue Saison – und das Haus hat mit Simon Windisch einen neuen Leiter. Die „Krone“ hat vorab mit ihm über aktuelle Herausforderungen gesprochen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Grazer Theater am Ortweinplatz hat vielen Jugendlichen den Weg ins Theater geebnet – egal ob auf der Bühne, hinter dem Vorhang oder nur als Zuseher. Vor gut 20 Jahren hat auch Simon Windisch dort seine Karriere begonnen – als Werkstättenleiter in einem der theaterpädagogischen Kurse. „An der Arbeit mit den jungen Spielerinnen und Spielern habe ich immer den Austausch geschätzt. Man kann als Regisseur nicht einfach mit einem Konzept kommen und es durchziehen, sondern muss auf ihre Stärken und Talente eingehen und Brücken von ihren Welten zum Stoff des Stücks bauen.“

„Interesse ist ungebrochen groß“
Nachdem sich der TaO!-Gründer Manfred Weissensteiner heuer in die Pension verabschiedet hat, hat Windisch die Leitung der Institution übernommen. Aktuell sind rund 150 Kinder und junge Menschen in zwölf Werkstätten. Dazu kommen jeden Sommer noch acht Ferien-Kurse: „Das Interesse ist zum Glück ungebrochen groß und wird noch größer werden“, glaubt Windisch, denn: „In einer Zeit, in der alles immer virtueller und flüchtiger wird, bieten wir echte Begegnungen und eine Möglichkeit, sich auf Augenhöhe mit aktuellen Themen der Zeit zu beschäftigen.“

Simon Windisch
Simon Windisch(Bild: Lupi Spuma)

Im Moment trübt die finanzielle Situation die Arbeit: „In der freien Szene hatten wir ja nie goldene Zeiten und mussten jeden Cent umdrehen. Aktuell geht jedoch viel Energie dafür auf, Strukturen und Mitarbeiter halten zu können. Aber das Streichquartett der freien Szene spielt auch während des Untergangs weiter“, sagt Windisch. Und das Ziel ist und bleibt klar: „Wir wollen jungen Menschen die Schönheit und Bedeutung von Theater näherbringen – mit allem, was wir haben.“

Regisseur als Tao!-Heimkehrer
So plant man in der neuen Saison etwa neben einem Stück über Vereinsamung und das neue Biedermeier („Das große Verschwinden“, ab November) auch sogenannte Literaturminiaturen, in denen man Klassiker der Literaturgeschichte für Schulklassen zu interaktiven Theatererlebnissen verarbeitet. Und auch das Siegerstück des letztjährigen Retzhofer Dramapreises feiert im März Premiere. Regie führt mit Alexander Wychodil ein ehemaliges TaO!-Kind: „Er hat mittlerweile in Zürich Regie studiert. Und jetzt, wo er die Welt gesehen hat, will er zurück ins Tao!“, freut sich Windisch.

Eröffnet wird die Saison am Grazer TaO! am Samstag um 16 Uhr mit einer Programm-Vorschau unter dem Titel „Echte Jugendliche“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
22.09.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.964 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
130.315 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
104.519 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2150 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1307 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1159 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf