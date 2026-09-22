Grazer TaO! als Probebühne für echte Begegnungen

Das Grazer Theater am Ortweinplatz hat vielen Jugendlichen den Weg ins Theater geebnet – egal ob auf der Bühne, hinter dem Vorhang oder nur als Zuseher. Vor gut 20 Jahren hat auch Simon Windisch dort seine Karriere begonnen – als Werkstättenleiter in einem der theaterpädagogischen Kurse. „An der Arbeit mit den jungen Spielerinnen und Spielern habe ich immer den Austausch geschätzt. Man kann als Regisseur nicht einfach mit einem Konzept kommen und es durchziehen, sondern muss auf ihre Stärken und Talente eingehen und Brücken von ihren Welten zum Stoff des Stücks bauen.“