Neuer Aumannplatz kostet wohl über 3 Mio. Euro

Eines ist klar: Ein günstiges Unterfangen wird der Umbau des jetzigen zwei- bis dreispurigen Kreisverkehrs nicht. Das gab auch Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grünen) bei einem Hintergrundgespräch gegenüber der „Krone“ zu. Laut Kostenvoranschlag schlägt das Projekt wohl mit 3,2 Millionen Euro zu Buche. Aktuell werden noch mögliche Förderungen seitens des Bundes und der Stadt ausgelotet.