Schwere Kopfverletzungen nach E-Scooter-Unfall

Taschen und Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen

Gehsteige und Gehwege dürfen nicht befahren werden. Auch eine zweite Person darf nicht mitgenommen werden. Taschen oder Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen. Verboten sind außerdem das Ziehen von Anhängern und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Zudem gilt eine 0,5-Promille-Grenze.