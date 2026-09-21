Schwere Kopfverletzungen nach E-Scooter-Unfall

Ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntag in Villach bewusstlos aufgefunden und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.
Am späten Sonntagvormittag ist in Villach ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Villacher war um 10.26 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs. Bei seiner Fahrt trug er keinen Helm.
Schwer verletzt ins Spital geflogen
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Der 51-Jährige blieb bewusstlos neben der Straße liegen. „Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.
Für E-Scooter-Fahrer gelten folgende Verkehrsregeln: Eine Helmpflicht besteht in Österreich beim Fahren eines Elektroscooters für Personen unter 16 Jahren. Gefahren werden darf etwa auf Radfahranlagen sowie in erlaubten Fußgängerzonen, Wohnstraßen und Begegnungszonen – dort jeweils mit angepasster Geschwindigkeit.
Taschen und Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen
Gehsteige und Gehwege dürfen nicht befahren werden. Auch eine zweite Person darf nicht mitgenommen werden. Taschen oder Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen. Verboten sind außerdem das Ziehen von Anhängern und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Zudem gilt eine 0,5-Promille-Grenze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.