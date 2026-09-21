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Ohne Helm unterwegs

Schwere Kopfverletzungen nach E-Scooter-Unfall

Kärnten
21.09.2026 06:54
Bei seiner Fahrt trug der 51-jährige Villacher keinen Helm.
Bei seiner Fahrt trug der 51-jährige Villacher keinen Helm.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein 51-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntag in Villach bewusstlos aufgefunden und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

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Am späten Sonntagvormittag ist in Villach ein 51-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Villacher war um 10.26 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Ossiacher Zeile in Richtung Norden unterwegs. Bei seiner Fahrt trug er keinen Helm.

Schwer verletzt ins Spital geflogen
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Der 51-Jährige blieb bewusstlos neben der Straße liegen. „Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Für E-Scooter-Fahrer gelten folgende Verkehrsregeln: Eine Helmpflicht besteht in Österreich beim Fahren eines Elektroscooters für Personen unter 16 Jahren. Gefahren werden darf etwa auf Radfahranlagen sowie in erlaubten Fußgängerzonen, Wohnstraßen und Begegnungszonen – dort jeweils mit angepasster Geschwindigkeit.

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Taschen und Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen
Gehsteige und Gehwege dürfen nicht befahren werden. Auch eine zweite Person darf nicht mitgenommen werden. Taschen oder Rucksäcke dürfen nicht am Lenker hängen. Verboten sind außerdem das Ziehen von Anhängern und das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung. Zudem gilt eine 0,5-Promille-Grenze.

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