Ruf nach Gesetzen gegen „Österreich-Aufschlag“

Hamed Mohseni herrscht im Billa-Konzern über Wien und Niederösterreich. Im Interview erklärt er, wie Wiener beim Einkaufen ticken, warum es hier mehr Supermärkte als anderswo gibt, und warum er Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung unnötig findet, aber gern welche gegen den „Österreich-Aufschlag“ bei Preisen hätte.
Im Stockwerk über einer Supermarktfiliale am Ende der Mariahilfer Straße versteckt, entscheidet Hamed Mohseni mit einer Handvoll Mitarbeiter in einer glanzlosen Büro-Etage, welche Produkte Wiener zu welchem Preis beim „Billa um‘s Eck“ kaufen können und wie sich sein Konzern im Osten Österreichs präsentiert. Der „Krone“ wollte von ihm Antworten auf Fragen, die man sich als Kunde beim täglichen Einkauf stellt.
„Krone“: Herr Mohseni, ist die Wiener Kundschaft anders als andere?
Hamed Mohseni: Vor allem die Supermärkte sind anders: Weil wir in Wien wenig Fläche haben, sind die Filialen hier kleiner. Wir liegen in Wien bei 560 Quadratmeter im Durchschnitt. Das ist relativ gering. Das gleichen wir aus, indem wir viele Standorte betreiben, vom kleinen Billa am Eck bis zum Billa Corso Hoher Markt auf vier Ebenen. Wenn du mit den Quadratmetern beschränkt bist, musst du natürlich das Sortiment anpassen. Unser Filialnetz fängt in Wien an bei 80 Quadratmetern und geht bis 2600 Quadratmeter. In den kleineren Filialen geht es darum, den täglichen Bedarf zu decken. Im mittleren Format sind wir dann schon bei 8000, 9000 Artikeln. In einer durchschnittlichen Filiale haben wir zum Beispiel 180 Artikel in der Obst- und Gemüseabteilung, in einem Billa Plus sind es über 300 Artikel.
Wie punktet man speziell bei Wienern?
Es geht immer um Regionales. Das beste Beispiel ist das Bier: In der Steiermark geht Puntigamer stärker, in Wien dafür Ottakringer. Je urbaner man wird, desto mehr Kleinpackungen und Convenience-Produkte werden verkauft. Aber dass man sagt, diese Art von Kunden gibt es nur in Wien, das gibt es nicht. Wir haben in Wien alles von Oberdöbling bis Favoriten, da werden unterschiedliche Artikel verstärkt nachgefragt. Die Gesellschaft ist vielschichtig, das versuchen wir auch in unserem Sortiment und in unserer Preisleiter abzubilden, vom Einstiegs- bis zum Premium-Produkt.
Viele glauben, dass man das Problem löst, wenn man den Handel als letztes Glied in der Kette kritisiert.
Hamed Mohseni über gestiegene Lebensmittelpreise
Bild: Martin A. Jöchl
Was halten Sie dem Vorwurf entgegen, dass Ihre Branche die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel „schluckt“?
Die Steuersenkung ist eindeutig eine Entlastung für die Kundinnen und Kunden. Und wir geben sie zu 100 Prozent weiter, auch bei Aktionsartikeln. Wir kommunizieren das auch klar und versuchen, das Vertrauen darin bei Kunden aufzubauen.
Es werden ja bei Lebensmitteln auch andere Modelle wie die Beschränkung von Gewinnmargen diskutiert …
Viele glauben, dass man das Problem löst, wenn man den Handel als letztes Glied in der Kette kritisiert. Laut Statistik Austria sind im Lebensmitteleinzelhandel 64 Prozent des Kaufpreises das Produkt, zehn Prozent Vorleistungen, Energie und Logistik, 13,4 Prozent Personal, 9,1 Prozent Mehrwertsteuer im Schnitt, und dann noch Abschreibungen. Da bleibt rund ein Prozent im Durchschnitt übrig.
Und wie erklären sich die Extra-Kosten für den „Österreich-Aufschlag“?
Hier sind wir genauso Leidtragender, weil wir als Händler in Österreich für dasselbe Produkt mehr zahlen müssen. Der Österreich-Aufschlag heißt ja nicht, dass wir als Händler etwas aufschlagen, sondern dass die Industrie uns etwas aufschlägt. Da braucht es aus meiner Sicht rechtliche Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene, damit das aufhört. Natürlich wird um Preise mit der Industrie verhandelt. Zum Teil versuchen wir das mit Eigenmarken abzufedern, und nicht umsonst ist dieses Segment dreimal so stark gewachsen wie der Rest.
Wien ist von Supermärkten ja hart umkämpftes Gebiet. Zahlt die Kundschaft für diesen Verdrängungswettbewerb mit?
Wir sind Händler, wir müssen Geld verdienen. Wenn die Märkte nicht funktionieren würden, würden wir sie nicht betreiben. Kunden begrüßen das, dass sie in der Nähe einkaufen können. Wir haben hier gleich unter unserem Regionalbüro auf der Mariahilfer Straße eine Filiale und im Gerngross schräg vis-a-vis einen Billa Plus. Beide funktionieren gut, weil beide ein unterschiedliches Ziel verfolgen. Der eine ist hochfrequentiert, da geht man schnell rein und holt sich eine Jause. Der andere ist ein Wochenendmarkt. Und wir haben hier in Wien Bezirke, da kommt die Politik auf uns zu und sagt: Wir brauchen hier einen Nahversorger, sowohl im städtischen Bereich als auch in Stadtentwicklungsgebieten. Natürlich ist Wien umkämpft, logisch, aber wenn unsere Strategie einfach Verdrängung wäre, dann würden wir uns selbst vernichten.
Ich glaube fest daran: Ein Supermarktmanager hat nicht nur Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber, sondern auch den Lebensmitteln gegenüber.
Hamed Mohseni über Lebensmittelverschwendung
Bild: Martin A. Jöchl
Stichwort Lebensmittelverschwendung: In Frankreich müssen Händler auf eigene Kosten übrig Gebliebenes karitativ verwerten, in Österreich werden Helfer verurteilt, wenn sie Verwertbares aus Supermarkt-Mistkübeln holen …
Wichtiges Thema! Diese Verantwortung nehmen wir wahr. Wir haben in jeder einzelnen Filiale in Österreich einen Kooperationspartner, wo wir zum Beispiel Brot am Abend weiterspenden. Ich glaube fest daran: Ein Supermarktmanager hat nicht nur Verantwortung seinen Mitarbeitern gegenüber, sondern auch den Lebensmitteln gegenüber. Wir sind auch die Einzigen, die zu 100 Prozent Fleisch und Eier - das ist zu Weihnachten und Ostern echt nicht einfach – aus Österreich haben. Aus meiner Sicht ist auch das Verantwortung. Der Kunde erwartet sich halt auch am Abend, dass er neben Kornspitz und Semmel auch noch drei andere Gebäcksorten zur Auswahl hat. Können wir dem entsprechen? Ja, können wir. Ist das verbunden mit „Wir schmeißen viel weg“? Nein, ist es nicht.
Hätten sie etwas gegen gesetzliche Verpflichtungen?
Was funktioniert, braucht ja keine Regelungen. Was es braucht, sind immer neue und mehr Ideen und Kooperationen, damit man am Ball bleibt - und das funktioniert.
Gerade in letzter Zeit gibt es aus ihrem Unternehmen viele karitative Aktionen zugunsten von armutsbedrohten Menschen. Ist das kluges Marketing, Supermarktkunden „ein schlechtes Gewissen“ beim Einkaufen zu machen?
Da geht es mir nicht um Marketing. Ich bin 1993 als Bub nach Wien gekommen, und mir ist in Wien wahnsinnig viel geholfen worden. Ich sage immer, ich habe das Helfen in Wien gelernt. Mir ist es – beruflich wie privat – wichtig, etwas zurückzugeben, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Natürlich sind wir Kaufleute und wirtschaftlich orientiert, aber das lässt sich mit dem einen oder anderen auch sozial vereinbaren. Und mit was für Engagement unsere Mitarbeiter hinter solchen Sachen stehen - unglaublich!
Soziale Kompetenz braucht man als Manager allein schon, um authentisch für die eigenen Mitarbeiter zu sein.
Hamed Mohseni über karitatives Engagement
Bild: Martin A. Jöchl
Aber Verantwortung hört für mich dort nicht auf: Wir sponsern Sportvereine – mit Kindern aus egal welcher Schicht, und das macht’s aus. Und es geht vor allem um unsere 8000 Mitarbeiter und 500 Lehrlinge in den Filialen in Wien. Unsere Filiale im Gerngross hat zum Beispiel Pionierarbeit bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen geleistet. Aber soziale Kompetenz braucht man als Manager allein schon, um authentisch für die eigenen Mitarbeiter zu sein. Also haben von all diesen Dingen alle was: Menschen, Kunden, Mitarbeiter, das Unternehmen. Das ist Win-win-win, so etwas finde ich hervorragend.
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