Ruf nach Gesetzen gegen „Österreich-Aufschlag“

Wien ist von Supermärkten ja hart umkämpftes Gebiet. Zahlt die Kundschaft für diesen Verdrängungswettbewerb mit?

Wir sind Händler, wir müssen Geld verdienen. Wenn die Märkte nicht funktionieren würden, würden wir sie nicht betreiben. Kunden begrüßen das, dass sie in der Nähe einkaufen können. Wir haben hier gleich unter unserem Regionalbüro auf der Mariahilfer Straße eine Filiale und im Gerngross schräg vis-a-vis einen Billa Plus. Beide funktionieren gut, weil beide ein unterschiedliches Ziel verfolgen. Der eine ist hochfrequentiert, da geht man schnell rein und holt sich eine Jause. Der andere ist ein Wochenendmarkt. Und wir haben hier in Wien Bezirke, da kommt die Politik auf uns zu und sagt: Wir brauchen hier einen Nahversorger, sowohl im städtischen Bereich als auch in Stadtentwicklungsgebieten. Natürlich ist Wien umkämpft, logisch, aber wenn unsere Strategie einfach Verdrängung wäre, dann würden wir uns selbst vernichten.