In der Regierung bleibt kein Stein auf dem anderen

Liebe „Krone“-Leser! Die Politik ist und bleibt ein schnelllebiges Geschäft! Am 14. Juni 2023, vor etwas mehr als drei Jahren, ist nach der Landtagswahl die ÖVP-FPÖ-Koalition angelobt worden: Mit Svazek, Zauner und Gutschi (wird 2028 aber nicht mehr antreten) sind nur noch drei Mitglieder im Amt...
An der Spitze der im Juni 2023 angelobten Landesregierung stand Wilfried Haslauer. Der Jurist ist wieder als Anwalt tätig, und übergab den Chefsessel Anfang Juni 2025 an Karoline Edtstadler. Kurz nach Haslauer zog sich im Sommer 2025 Christian Pewny (FPÖ) nach einer Auszeit aus gesundheitlichen Gründen aus der Landesregierung zurück. Ihn ersetzte Wolfgang Fürweger. Im Herbst 2025 verstarb Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Nach langer Suche zauberte Edtstadler den unerfahrenen Landjugend-Chef Maximilian Aigner als Nachfolger aus dem Hut.
Neben FPÖ-Chefin Marlene Svazek und Quereinsteiger Martin Zauner ist aufseiten der ÖVP nur mehr Daniela Gutschi im Amt. Aber auch die Gesundheitslandesrätin hat ein Ablaufdatum. Wie von Edtstadler verkündet, wird Gutschi bei der kommenden Landtagswahl 2028 nicht mehr antreten.
Die bisher letzte Rochade gab es am Wochenende: Stefan Schnöll gab am Samstag seinen Abschied aus der Politik bekannt. Für Edtstadler ein herber Rückschlag. Die Landeshauptfrau wollte sich mit der Suche nach einem Nachfolger nicht lange Zeit lassen: Sonntag um 21 Uhr präsentierte sie ÖVP-Klubobmann Wolfgang Mayer als Schnöll-Nachfolger. Jener Mayer, der vor einem Jahr mit dem Sprung in die Selbstständigkeit wagte und somit seinen Politik-Abgang einleiten wollte. Jetzt ist alles anders. Wie so oft in der Salzburger Volkspartei in den vergangenen Wochen und Monaten.
Einen schönen Wochenstart!
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