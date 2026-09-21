In der Regierung bleibt kein Stein auf dem anderen

An der Spitze der im Juni 2023 angelobten Landesregierung stand Wilfried Haslauer. Der Jurist ist wieder als Anwalt tätig, und übergab den Chefsessel Anfang Juni 2025 an Karoline Edtstadler. Kurz nach Haslauer zog sich im Sommer 2025 Christian Pewny (FPÖ) nach einer Auszeit aus gesundheitlichen Gründen aus der Landesregierung zurück. Ihn ersetzte Wolfgang Fürweger. Im Herbst 2025 verstarb Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Nach langer Suche zauberte Edtstadler den unerfahrenen Landjugend-Chef Maximilian Aigner als Nachfolger aus dem Hut.

Neben FPÖ-Chefin Marlene Svazek und Quereinsteiger Martin Zauner ist aufseiten der ÖVP nur mehr Daniela Gutschi im Amt. Aber auch die Gesundheitslandesrätin hat ein Ablaufdatum. Wie von Edtstadler verkündet, wird Gutschi bei der kommenden Landtagswahl 2028 nicht mehr antreten.