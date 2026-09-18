Aufsteirern: Jetzt träumen die Macher von New York

Seit Anbeginn zeichnen Giuseppe Perna, Astrid Perna-Benzinger, Alexandra und Markus Lientscher für die Organisation des Volkskultur-Spektakels Aufsteirern in Graz verantwortlich. Nach 25 Jahren Erfolgsgeschichte träumt das Quartett jetzt sogar vom Coup in New York.
Eine Gruppe junger Studenten erhielt seinerzeit den Zuschlag, ihr Konzept für das Aufsteirern zu realisieren. 2001 stand dabei aber noch nicht einmal der rückblickend so logisch klingende Name fest (siehe auch weiter unten) – dieser wurde erst später gemeinsam kreiert. „Uns war wichtig, dass man sagen kann: ,Wir gehen zum ...’ Und ,Aufsteirern‘ ist letztlich halt wirklich auf der Hand gelegen“, lächelt Markus Lientscher, gebürtiger Kärntner und seit Anbeginn einer der vier Köpfe hinter dem Volkskultur-Spektakel.
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