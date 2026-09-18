Schneller als Feuerwehr: Kanalteam löscht Brand

Eigentlich war Bernhard Lach mit Benjamin Zaletinger und Daniel Krobath am Donnerstagvormittag gerade geschäftlich unterwegs. Der Klärwärter der Gemeinde Straden in der Südoststeiermark und die beiden Mitarbeiter der Kanalreinigungsfirma Schischek nahmen nur durch Zufall eine andere Straße als üblich von Termin A zu Termin B.