Brand erforderte auch Salzburger Feuerwehr

Flammen, dichter Rauch und große Hitze: In den frühen Morgenstunden brannte eine Werkstatt in Marktschellenberg nahe der Salzburger Grenze. Rund 70 Einsatzkräfte aus Bayern und auch Salzburg rückten an, um den Brand zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist enorm.
Gegen 4.30 Uhr ging bei der Leitstelle Traunstein (Bayern) Meldung über den Werkstattbrand ein. Die Feuerwehren aus Marktschellenberg und Berchtesgaden wurden von den Kollegen aus Grödig unterstützt. Rund 70 Einsatzkräfte rückten mit 14 Fahrzeugen an.
Wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung drohte das Feuer auf den Dachstuhl überzugreifen. Mit einem massiven Löscheinsatz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Die Bilanz fällt dennoch teuer aus: Die Werkstatt selbst sowie mehrere Arbeitsgeräte und Fahrzeuge im Gebäude wurden durch die Flammen schwer beschädigt. Die Schadenssumme wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.
Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein technischer Defekt an einem Arbeitsgerät den Brand ausgelöst haben. Die Polizei Berchtesgaden ermittelt zur genauen Ursache.
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