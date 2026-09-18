Urne durfte nicht heim zu gebrechlicher Witwe

Bei Vorschriften steht die Gefühlswelt der Betroffenen manchmal im Abseits: Fast 40 Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes wollte eine Tirolerin dessen Urne vom Friedhof in ihre Wohnung holen. Einleuchtender Grund: Der Weg war für die gebrechliche Frau zu beschwerlich geworden, zudem läuft die Nutzungsdauer der Grabstätte ohnehin aus.