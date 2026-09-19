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Nach 3:1 über Belgien

Tennis-Asse feierten mit Maskottchen „Kirby“

Tennis
19.09.2026 18:52
Jürgen Melzer musste mit „Kirby“ eine Ehrenrunde gehen.
Jürgen Melzer musste mit „Kirby“ eine Ehrenrunde gehen.(Bild: GEPA)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Genauso groß wie die Leistung von Österreichs Tennis-Assen gegen Belgien war auch die Siegesfeier. Dabei absolvierte Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer eine eigentlich unangenehme Aufgabe letztlich recht gerne.

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Voll des Lobes war Melzer einmal mehr für Rodionovs herausragende Leistung und Mentalität. „Wir haben uns am Freitagabend noch hingesetzt, um ihn auf Bergs einzustimmen“, erzählte der 45-Jährige lächelnd. „Und da war er schon so zuversichtlich, hat uns so ein gutes Gefühl gegeben, quasi gesagt: Den schlag ich morgen.“ Und so war es auch. Nach dem 7:6, 6:3 über den Weltranglisten-38. ermöglichte Rodionov es sich und seinen Kollegen, den positiven Emotionen freien Lauf zu lassen.

Natürlich war es Lucas Miedler, der sich auf dem Platz noch das Megafon schnappte und damit abwechselnd diverse Personen hochleben ließ. Natürlich allen voran Jurij „Bobby“ Rodionov, der mit zwei Punkten im Davis Cup einmal mehr Matchwinner gewesen war. „Ich muss jetzt schauen, wie ich diese Nacht überlebe“, grinste der Wahl-Wiener. Doch auch der Fan-Klub wurde bejubelt, wodurch sich die Rollen einmal verteilten.

Nach dem 3:1 fielen die Spieler und Kapitän Melzer einander um den Hals.
Nach dem 3:1 fielen die Spieler und Kapitän Melzer einander um den Hals.(Bild: GEPA)

Eingelöste Wettschuld
Und dann gab es noch eine spezielle Heimpremiere. Denn Jürgen Melzer trug das neue Maskottchen „Kirby“ auf eine Ehrenrunde. „Eigentlich bin ich kein Fan davon, so etwas immer dabei zu haben. Aber ich habe gesagt, wenn wir dieses Duell wirklich ziehen, mache ich das. Und Wettschulden sind Ehrenschulden.“

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