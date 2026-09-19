Tennis-Asse feierten mit Maskottchen „Kirby“

Voll des Lobes war Melzer einmal mehr für Rodionovs herausragende Leistung und Mentalität. „Wir haben uns am Freitagabend noch hingesetzt, um ihn auf Bergs einzustimmen“, erzählte der 45-Jährige lächelnd. „Und da war er schon so zuversichtlich, hat uns so ein gutes Gefühl gegeben, quasi gesagt: Den schlag ich morgen.“ Und so war es auch. Nach dem 7:6, 6:3 über den Weltranglisten-38. ermöglichte Rodionov es sich und seinen Kollegen, den positiven Emotionen freien Lauf zu lassen.