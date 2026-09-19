Beim Grönland-Deal war ein kühler Kopf gefragt

Die USA, Dänemark und Grönland haben im Streit um die Arktisinsel einen Durchbruch verkündet. In der kommenden Woche werde voraussichtlich ein Abkommen mit den USA unterzeichnet. Warum beim Kompromiss vorerst alle Seiten gewinnen werden – aber eine entscheidende Frage noch offen ist.
„Offenbar sieht es danach aus, dass beide gewinnen und eine weitere Eskalation vermieden werden kann“, analysiert Michael Paul, Sicherheitsexperte der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik im Gespräch zum Grönland-Deal zwischen USA, Dänemark und der Arktis-Insel. Nach monatelangen Säbelrasseln verkündete US-Präsident Donald Trump nämlich überraschend eine Einigung im Streit um Grönland.
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