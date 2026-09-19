Dieb in Seniorenheim stieß Rollstuhlfahrerin weg

Eine besonders niederträchtige Tat ereignete sich am Samstag im Seniorenheim in Wörgl (Tiroler Bezirk Kufstein): Ein unbekannter Mann geisterte durch mehrere Zimmer – auf der Suche nach Beute! In einem Raum traf er auf eine 79-Jährige, die Situation eskalierte.
Am Samstag gegen 9 Uhr kam es im Heim in Wörgl zur eigenartigen Tat: Ein Unbekannter schlich sich durch mehrere Stockwerke und betrat in weiterer Folge das Zimmer einer 79-jährigen Einheimischen, die sich im Rollstuhl befand. Im Zimmer durchsuchte der Mann mehrere Schubladen.
An Kleidung erfasst und weggestoßen
Als die 79-Jährige versuchte, den Täter daran zu hindern, ergriff er diese an der Kleidung. Daraufhin stieß der Dieb die Frau mit beiden Händen gewaltsam zurück.
Anschließend entwendete der Unbekannte einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag und verließ das Zimmer. Die 79-Jährige blieb durch den Vorfall unverletzt. Die Polizei führt nun umfangreiche Ermittlungen durch.
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