Dieb in Seniorenheim stieß Rollstuhlfahrerin weg

Am Samstag gegen 9 Uhr kam es im Heim in Wörgl zur eigenartigen Tat: Ein Unbekannter schlich sich durch mehrere Stockwerke und betrat in weiterer Folge das Zimmer einer 79-jährigen Einheimischen, die sich im Rollstuhl befand. Im Zimmer durchsuchte der Mann mehrere Schubladen.