Der letzte Arbeitstag nach 185 Jahren in Tracht

Parkplatzmisere, Frequenz und Nachfolge

185 Jahre lang hat Rollett, einst sogar K&K-Hoflieferant, überlebt, alle Epochen in Graz erlebt. Was ist passiert? Zu wenig Geschäft? „Das kann ich so nicht sagen“, so Roiko. „Sogar die Jugend hat ja Tracht wieder für sich entdeckt, vor allem, seit die Schnitte und Farben moderner geworden sind.“ Auch an der Saison liegt es nicht – denn die ist Hoch-Zeit für Tracht, eben mit Aufsteirern, so vielen Herbst- und Erntedankfesten. Aber die Parkplatzmisere hört man, war immer Thema. Und die Frequenz. Die Nachfolge.