Top-Unternehmer soll Millionen veruntreut haben

Kaution in Millionenhöhe

Ein US-Gericht hat eine Kaution in der Höhe von zwei Millionen Dollar festgesetzt. Zwei Personen müssen zudem für Oberhof bürgen. Hier sollen seine Anwältinnen und Anwälte eine Sonderregelung mit der US-Regierung verhandelt haben. Eigentlich muss mindestens eine Person bürgen, die in den Vereinigten Staaten wohnt. Bei dem Unternehmer, der laut eigenen Aussagen mehr als 40 Betriebe mit aufgebaut oder finanziert hat, sollen zwei Personen außerhalb der USA reichen. Oberhofs Aktivitäten in Deutschland und Österreich haben laut Berichten nichts mit den Vorwürfen zu tun.