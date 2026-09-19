Caps gewinnen irren Schlagabtausch in Innsbruck!

Die Vienna Capitals haben in einem spannenden Schlagabtausch bei den Innsbrucker Haien den ersten Saisonsieg in der ICE Hockey League gefeiert!
Die Wiener setzten sich am Samstag in Tirol dank dreier Treffer von Shane Gersich mit 5:4 (1:1, 2:1, 2:2) durch. Olimpija Ljubljana gelang indes der zweite Sieg im zweiten Spiel. Die Slowenen gewannen auswärts bei Fehervar in Ungarn souverän 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) und übernahmen zumindest vorübergehend die Tabellenführung.
Partie mit mehreren Führungswechseln
In Innsbruck avancierte US-Legionär Gersich mit einem Dreierpack (17., 42., 57.) vor 2000 Zuschauern zum Matchwinner. Der Neuverpflichtung vom HCB Südtirol gelang in einer Partie mit mehreren Führungswechseln zunächst der Ausgleich zum 1:1 im ersten Drittel sowie die 4:2-Führung zu Beginn des Schlussdrittels.
Die Haie kämpften sich zurück und glichen durch Marcel Witting (53.) und Sebastian Benker (56./Powerplay) aus, ehe Gersich zur Entscheidung traf und den Innsbruckern die zweite Niederlage zufügte.
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