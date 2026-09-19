Caps gewinnen irren Schlagabtausch in Innsbruck!

Partie mit mehreren Führungswechseln

In Innsbruck avancierte US-Legionär Gersich mit einem Dreierpack (17., 42., 57.) vor 2000 Zuschauern zum Matchwinner. Der Neuverpflichtung vom HCB Südtirol gelang in einer Partie mit mehreren Führungswechseln zunächst der Ausgleich zum 1:1 im ersten Drittel sowie die 4:2-Führung zu Beginn des Schlussdrittels.