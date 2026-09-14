Deutschkreutz: Kölly will jetzt Wahl anfechten

Wahlvorgang nicht beeinträchtigt

Jürgen Hofer (SPÖ), der vorgestern mit eindeutigen 52 Prozent zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt wurde, schüttelt über das Vorgehen Köllys hingegen den Kopf. Sowohl die Kamera im Rathaus als auch jene im Turnsaal seien nur auf den Eingangsbereich gerichtet. Der Wahlvorgang selbst habe in getrennten Räumen stattgefunden, wo es keine Videoüberwachung gegeben habe. Die Wahl sei also in keinster Weise beeinträchtigt gewesen.

Kameras hängen schon seit 15 Jahren

Und: Die Kameras würden schon seit 15 Jahren dort hängen und seien zu einer Zeit dort montiert worden, als Kölly noch Bürgermeister war. „Dann müsste man alle Wahlen der vergangenen 15 Jahre hinterfragen“, meint Hofer. Er sieht die Anfechtung als Versuch des LBL-Chefs sich nach verlorener Wahl wieder in den Mittelpunkt zu drängen. „Es ist traurig, dass jemand in seinem Alter noch nicht gelernt hat, eine Niederlage einzustecken“, sagt Hofer.