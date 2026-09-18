Mann tötete mit mehr als 1,3 Promille seine Katze

Der schauderhafte Fall im Bezirk Oberwart sorgte für einen Aufschrei unter Zigtausenden Tierfreunden in ganz Österreich. Kaltblütig hatte – wie berichtet – ein Mann am vergangenen Sonntag seine Katze mit einer Rohrzange erschlagen, „weil sie mich gekratzt hat“, wie der Täter später gegenüber der Polizei behauptete. Nach dem Todesstoß habe er versucht, den Kopf der qualvoll verendeten Samtpfote mit einem Spaten abzutrennen. Doch diese üble Tat schlug fehl. Der 35-Jährige vergrub daraufhin die tote Katze im Misthaufen im hauseigenen Garten in Rechnitz.